Нацбанк поборется за "Буковель"

Национальный банк Украины планирует оспорит выведение залогов по кредитам Приватбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает FinClub.

"Национальный банк оспорит решение Хозяйственного суда Киева в апелляционном порядке в предсмотренный законодательством строк", - отметили в пресс-службе НБУ.

Напомним, НБУ проиграл экс-владельцам Приватбанка в суде и не сможет забрать у них курорт "Буковель".

Суд отметил, что после национализации Приватбанка НБУ потерял фактический интерес в погашении долга Приватбанка самым Приватбанком.

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Напомним, заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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Экономическая правда