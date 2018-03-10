Маск показал концепт автобуса будущего

Основатель SpaceX и Tesla Маск опубликовал видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые разработала его компания The Boring Company.

Соответствующее видео Маск опубликовал на своей странице в Twitter.

"Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 березня 2018 р.

The Boring Company сместит акценты при бурении подземных туннелей: теперь в приоритете будут не авто, а транспортировка пешеходов и велосипедистов.

"Новый план The Boring Company: все туннели и Hyperloop будут иметь в приоритете пешеходов и велосипедистов, а не автомобили", - написал Маск.

Он также отметил, что его компания планирует создать огромное количество небольших станций по всему городу.

"Городская система будет иметь тысячи небольших станций, по размерам как одно парковочное место, которое будет находиться рядом с местом вашего назначения и плавно внедряться в "ткань" города", - написал он.

"Это будет лучше, чем небольшое количество крупных станций, как в метро", - добавил Маск.

Ранее сообщалось, что транспортное управление Вашингтона выдало предварительное разрешение компании The Boring Company на реализацию проекта подземной автомагистрали.

Экономическая правда