Маск показал концепт автобуса будущего

Основатель SpaceX и Tesla Маск опубликовал видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые разработала его компания The Boring Company.

Соответствующее видео Маск опубликовал на своей странице в Twitter.

"Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U