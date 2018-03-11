Украина увеличила экспорт зерновых в три раза за семь лет

Экспорт зерновых в 2017 году на внешние рынки составил 41,8 миллиона тонн, что в три раза превышает показатели 2010 года.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает Latifundist.

Пугачев отметил, что в 2017 году был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы - 19,4 млн тонн, что на 12,2% больше показателей 2016 года и в 4,8 раза превышает результаты 2010 года.

"Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,6 раза, остались почти на уровне 2016 года и составили в прошлом году 17,3 млн тонн", - сказал он.

"По сравнению с 2016 годом заметно - в 1,6 раза - увеличился экспорт сорго зернового. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тыс тонн. Это почти в 4 раза превышает показатели 2010 года", - заявил Пугачев.

"Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года - 4,9 млн тонн. Объем экспорта ржи увеличился по сравнению с 2016 годом более чем в четыре раза и составил в прошлом году 25 тысяч тонн", - прокомментировал эксперт.

Напомним, за 2017 год внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции составил 22,6 млрд долларов, из которых экспорт составил более 17,9 млрд долларов.