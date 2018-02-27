OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О трудовой миграции, отмывании средств Курченко и новом аэропорте.
О трудовой миграции. Миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.
Об отмывании денег Курченко. Связанный с отмыванием денег для Сергея Курченка латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации.
О новом аэропорте. Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок.
О ценах на бензин. С 26 по 27 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 15-50 копеек за литр.
О Hyperloop. Правительство не принимало решений относительно строительства в Днепре тестовой площадки для внедрения в Украине Hyperloop, инициатива ее строительства принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
О льготах и субсидиях. По состоянию на 26 февраля кредиторская задолженность на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.
Об импорте авто. Верховная Рада упростила ввоз и регистрацию импортных автомобилей.
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Марк Гинзбург: Блокчейн — это технологическое возмездие, которое настигнет коррупцию
Бизнесмен рассказал о внедрении блокчейна в украинских госведомствах, электронных выборах, увядании профессий и будущем криптовалют.
"Нахимичили": как в Украине застряли тысячи тонн опасных химикатов
В Украине скапливаются большие объемы непригодных химикатов. Их надо уничтожить в стране или вывести за границу, но сделать это невозможно из-за спора единственного профильного завода с Минэкологии.
Маск и Украина. Произойдет ли эта встреча?
Все попытки заманить известного бизнесмена в Украине пока безуспешны.