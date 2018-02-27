OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О трудовой миграции, отмывании средств Курченко и новом аэропорте.

О трудовой миграции. Миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.

Об отмывании денег Курченко. Связанный с отмыванием денег для Сергея Курченка латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации.

О новом аэропорте. Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок.

О ценах на бензин. С 26 по 27 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 15-50 копеек за литр.

О Hyperloop. Правительство не принимало решений относительно строительства в Днепре тестовой площадки для внедрения в Украине Hyperloop, инициатива ее строительства принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

О льготах и субсидиях. По состоянию на 26 февраля кредиторская задолженность на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.

Об импорте авто. Верховная Рада упростила ввоз и регистрацию импортных автомобилей.

Вы хотите знать больше?

Марк Гинзбург: Блокчейн — это технологическое возмездие, которое настигнет коррупцию

Бизнесмен рассказал о внедрении блокчейна в украинских госведомствах, электронных выборах, увядании профессий и будущем криптовалют.

"Нахимичили": как в Украине застряли тысячи тонн опасных химикатов

В Украине скапливаются большие объемы непригодных химикатов. Их надо уничтожить в стране или вывести за границу, но сделать это невозможно из-за спора единственного профильного завода с Минэкологии.

Маск и Украина. Произойдет ли эта встреча?

Все попытки заманить известного бизнесмена в Украине пока безуспешны.