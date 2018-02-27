Бизнесмен рассказал о внедрении блокчейна в украинских госведомствах, электронных выборах, увядании профессий и будущем криптовалют.

Марк Гинзбург — бывший инженер-электрик киевского Завода имени Артема — после Чернобыльской катастрофы уехал в США, где работал таксистом и учился на юриста. Там он открыл юридическую практику.

В какой-то момент ему захотелось вернуться в Украину. Он основал здесь инвестиционно-строительный холдинг и стал жить на две страны, называя себя при этом, в первую очередь, украинским бизнесменом.

В технологическом мире Гинзбург прославился показательной сделкой купли-продажи недвижимости с использованием технологии блокчейн полного цикла и смарт-контракта. Таким образом он продал небольшую квартиру в Киеве другому миллиардеру и основателю издания TechCrunch Майклу Аррингтону.

После этого стало известно, что бизнесмена интересует не только недвижимость. Уже более 5 лет он изучает технологию блокчейн, профессионально занимается криптовалютами и инвестирует в стартапы.

Бизнесмен рассказал ЭП о внедрении блокчейна в украинских госведомствах, электронных выборах, увядании профессий и будущем криптовалют.

— Что сейчас с квартирой, которую вы продали за эфириум?

— Аррингтон задумывался о покупке компании в Украине, которая работала бы на аутсорсинге, а квартира должна была стать "переходящим знаменем".

В таких компаниях есть много программистов, которые приезжают в Киев и арендуют жилье. А так раз в квартал будет конкурс "Лучший по профессии", и следующие три месяца кто-то из этих ребят будет проживать в квартире самого Майкла Аррингтона.

Я очень горжусь, что квартира была продана именно здесь. Потому что мировой резонанс, который произвело это событие, сформировал положительный имидж страны в глазах мирового сообщества, энтузиастов блокчейна и криптовалюты.

Криптосообщество теперь думает о том, что это страна победившего блокчейна, что она ступила на путь внедрения технологии блокчейн во все сферы государственной жизни, и путь этот широк и светел, и только вперед и вверх. Однако мы понимаем, что это не так. Ещё предстоит столько работы, чтоб эти иллюзии стали реальностью.

— Осенью все говорили о внедрении блокчейна в Земельный кадастр. По вашему, сколько времени на это уйдет?

— Все зависит от желания властей и от нашей с вами гражданской позиции.

Технология — безупречна, все алгоритмы процесса понятны и уже успешно апробированы несколькими странами. Потребность общества и заинтересованность граждан не вызывает сомнений. Главная проблема возникает в сопротивлении чиновников, которые лишатся власти и коррупционных возможностей.

Метод этого сопротивления хорошо отработан. На уровне заявлений всё позитивно и прогрессивно, но потом создаются профильные комитеты, комиссии, потом - подкомиссии и начинается забалтывание проблемы.

Ни на уровне технологий, ни на уровне намерений, ни на уровне осознания важности этого для граждан страны никаких препятствий быть не должно. Главные проблемы возникают тогда, когда что-то не нужно властям.

И хотя я скептически настроен к намерениям властей реально внедрить столь опасный для них блокчейн, но в данном случае им уже не удастся помешать. Мы не будем взывать к совести чиновников. Технология поменяет все сама и уберет их со сцены. Блокчейн — это технологическое возмездие, которое настигнет коррупцию.

— В каких еще сферах нужен блокчейн?

— Сейчас параллельно с Земельным кадастром идёт работа с Государственным реестром имущественных прав на недвижимое имущество.

Другая важнейшая сфера — государственные закупки. Сегодня технология блокчейн является драйвером изменений в целом ряде отраслей экономики.

Но главное — не позволить масштабности погубить конкретику. Давайте доведём до конца такие очевидные и легко проверяемые реестры права собственности и госзакупки. И насколько богаче и свободнее станет каждый из нас и страна в целом.

— Нужны ли выборы на блокчейне?

— Конечно! Это обязательно будет. Все, о чем мы говорим, это часть e-government, электронного правительства. Пройдя эту ступень, мы окажемся перед we-government — прямым управлением. Когда нынешним младенцам будет 12 лет, вы не сможете им объяснить, что такое народный депутат.

До эмиграции я работал инженером на крупном заводе и сейчас не могу объяснить 12-летнему сыну, почему главным там был не инженер или технолог, а секретарь парткома, у которого было больше власти, чем у директора. Так же ваши дети не поймут, кто такой народный депутат.

Посмотрите даже на нынешних тинейджеров. Я не знаю, что нужно сделать, чтоб заставить их прийти на избирательные участки. Отстоять очередь, заполнять какие-то бумажки, зачеркивать что-то… А вот если в смартфоне будут соответствующие приложения, которые идентифицируют его личность и нужно будет просто коснуться экрана против фамилии кандидата, полнейшая информация о котором будет в этих же приложениях - думаю, на это он согласиться.

— Большинство пророчеств касательно биткоина гласят, что биткоин вырастет, а альткоины постепенно исчезнут. Какие ваши предсказания?

— Я тоже думаю, что биткоин вырастет. Я не торгую криптовалютой, и принципиально воздерживаюсь от любых предсказаний курса. В январе в разгар драматического падения курса криптовалют я сделал комментарий, о том, что биткоин в марте будет стоить 25 тыс. долларов.

Моя цель была предостеречь читателей от поспешной продажи биткоина, фиксируя значительные убытки. Я хотел объяснить, что происходящее это не крах, а всего лишь коррекция рынка и вскоре курс резко пойдет вверх.

Крипта — это данность, которая уже не уйдет. Это наше финансовое будущее. Если она не вытеснит банки и фиатные деньги, то драматически сократит их количество и изменит алгоритмы их работы.

Биткоин уже стал именем нарицательным, это синоним криптовалюты. Это полностью децентрализованная валюта. Никакого вмешательства государства, обесценивающего наши сбержения посредством эмиссии, быть не может.

Сейчас добыто 16 млн, всего — 21 млн. Чем меньше их остается — тем сложнее алгоритм вычислений и затратнее необходимый для этого энергоресурс, поэтому цена вырастет и до 100 тыс долл, и до 150 тыс долл, и даже до 200 тыс долл при одном условии: если останется именно биткоин.

За последние 20 лет мы часто сталкивались с тем, что технологические новаторы уходили со сцены. Они внедряли что-то и исчезали. Ведь и Google не был первым поисковиком. Если с биткоином этого не случится, значит, все у него будет круто.

Альткоины — это спекулятивные механизмы, , хотя у некоторых из них есть оригинальные алгоритмы, правильные новации, интересные платформы. Сегодня на рынке их несколько тысяч, и каждую минуту появляются новые. Лишь некоторые, топовые из них займут свое место на криптовалютном рынке, остальные просуществуют очень короткое время.

— Какой у вас криптопортфель?

— Есть Monero, Z-cash… На самом деле, я верю в биткоин и люблю эфириум. У меня с ним уже сложились отношения.

Я и моя команда формируем портфели, но процесс этот очень динамичный и сугубо профессиональный, требующий постоянного мониторинга технологических, финансовых и даже политических аспектов рынка во всем их взаимодействии.

Отслеживать нужно крулосуточно, реагировать мгновенно. Это суперквалифицированная игра и мы в нее играем.

— Говорят, что Израиль — страна стартапов. Может ли Украина стать новым Израилем?

— В Библии есть философская концепция, в соответствии с которой, например, я, когда попаду на Небеса и предстану перед Всевышним, то он не спросит меня: "Марк, почему ты не был Авраамом или Моисеем?". Он спросит меня: "Марк, почему ты не был Марком?".

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что Украине не надо становиться новым Израилем. Украина должна становится Украиной.

Успехи Израиля в новых технологиях и инновационных стартапах действительно ошеломляющие. 72% реализуемых в Кремниевой долине стартапов — израильские. Из 14 стартапов, собравших за последние 3 года больше 1 миллиарда долларов, 9 — израильские.

Но если копнуть глубже в биографи этих успешных израильтян, то у значительной части можно будет найти украинские корни.

Нам, как можно скорее, надо менять структуру образования, немедленно покончить с практикой последних 20 лет, когда в каждом институте и ПТУ открывались юридические факультеты.

Уже послезавтра миллионам юристов, финансистов, экономистов, банкиров придется переквалифицироваться в специалистов по обработке данных. Ориентируйте сегодняшних школьников на инженерные специальности.

— Вы тоже инвестируете в стартапы. В какие?

— Я финансирую ряд проектов в области IT. Около десятка — на финальной стадии, два-три прозвучат на всю Европу.

Один из них, FishPay, победитель конкурса Kyiv Smart City. Это платежная система, которая всегда доступна. Проект задумывался как мобильное приложение, но мы пошли дальше. Теперь это финансовая социальная сеть.

7-летний ребенок и 90-летний ветеран с легкостью смогут управляться с ней после минутного инструктажа. При осуществлении любых платежей не надо будет держать в памяти номера кредитных карт, счетов и прочих банковских рудиментов.

Вскоре все цифровые проекты в Киеве будут реализовываться на платформе FishPay.

— В какие сферы в IT вы инвестируете?

— Образование, здравоохранение и моя самая любимая тема — искусственный интеллект.



Я подружился с несколькими лидерами этого направления на острове Ричарда Брэнсона и могу утверждать, что уже не стоит говорить про борьбу за внедрение искусственного интеллекта, уместней говорить про борьбу с самим интеллектом.

Ситуация такая: люди озабочены изменениями климата, но это коснется будущих поколений, а вот ИИ уже драматически изменят жизнь нашего поколения. В следующие 10-15 лет 70-75% профессий уйдет в небытие. Впервые в истории человечества труд станет не повинностью или священной обязанностью, а привилегией.

— Какие профессии уйдут, а какие останутся?

— Основным активом всех компаний станут не люди, а цифровые платформы. Полностью исчезнут нотариусы, риелторы и прочие специалисты, осуществляющие посреднические функции. Из 100 юристов останутся 10 особо изощрённых судебных адвокатов.

Уйдет средний персонал в здравоохранении. Диагностикой станут заниматься мобильные приложения. Даже в отдаленных селах люди получат возможность пользоваться квалифицированной помощью докторов со всего мира.

Через 15 лет исчезнут водители такси, водительские права станут редкостью. Уже через два года профессия дальнобойщика в Америке канет в небытие.

Все ведущие мировые автопроизводители сегодня работают над созданием своих беспилотников — аварийность и смертность снижается в сотню раз, потому что роботы не устают и не лихачат.

И дизайн такого автомобиля будет совсем другим — один широкий диван. Сегодня для молодого человека потерянное время — это время без телефона, планшета, компьютера. Дай ему перечисленные девайсы в сочетании с удобным диваном — и он сможет комфортно работать, учиться, общаться, отдыхать во время поездки.

И тогда какая разница, сколько она длится? Люди покинут пыльные, шумные города и переберутся в пригороды.

— Что делать тем, кто не смог переквалифицироваться?

— Будет социальная ответственность крупного бизнеса, который станет экономить средства в результате автоматизации. Им больше не нужно будет платить зарплату, сверхурочные, больничные, страховку. Эти деньги пойдут на социальную ответственность как налоговое бремя.

Эти процессы уже можно проследить, особенно в банковской сфере. Например, в 2016 в бэкофисе Сбербанка России работало 59 тыс человек, в 2017 — 12 тыс., в этом году — 8 тыс., а через 2 года — останется всего около тысячи.

Особенно убийственны перспективы бухгалтеров. В 2016 в том же банке их было 33 тыс., в 2017 — уже 3 тыс., а концу этого года — останется только 500. Все это — результат автоматизации.

Людей уже готовят к переквалификации. Если раньше на 20 телеканалах было пару развлекательных шоу, то теперь на каждом канале каждый день идет два-три. Кроме того, есть много политических шоу и сериалов.

Народ будет сидеть дома и смотреть телевизор, поглощая еду, напечатанную на 3D-принтере.

Более продвинутые, устав от однообразия, замкнутого пространства квартиры, будут надевать шлемы виртуальной реальности для "прогулки" по Парижу и "посещения" бразильского карнавала.

— Что вы посоветуете инвесторам, желающих инвестировать в криптовалюту?

— Помните, что квалификация хакеров чрезвычайно высока и постоянно совершенствуется — они могут взломать любую защиту любой криптобиржи. Не храните свою валюту онлайн. Сразу после приобретения уходите в офлайн. Я всегда поступаю именно так.

Следуйте золотому правилу инвестора — инвестируйте только те суммы, которые вы априори психологически готовы потерять. Ни в коем случае не рекомендую продавать мамину квартиру или брать кредиты, чтобы вложиться в крипту, даже в самую лучшую.

Посчитайте годовой семейный бюджет с учетом летнего отдыха для детей и подарков жене 14 февраля и 8 марта, прибавьте к этой сумме 30% и если что-то остается - можете покупать криптовалюту.