Цены на бензин и дизтопливо снизились на 15-50 копеек

С 26 по 27 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 15-50 копеек за литр.

Об этом сообщил enkorr.

В частности, сеть "Азовнефтепродукт" снизила цены на все виды топлива на 50 коп/л: А-92 – до 29,49 грн/л, А-95 – до 30,49 грн/л, А-95+ – до 31,00 грн/л, ДТ – до 28,50 грн/л.

Также на 50 коп/л топливо подешевело в сети SKY.

Такие сети как "Автопорт", Marshal и Shell опустили цены на 15-35 коп./л.

Средние цены по стране снизились на 1-2 коп./л.

Напомним, на прошлой неделе цены также демонстрировали снижение.

Экономическая правда