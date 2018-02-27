Под Киевом планируют создать новый международный аэропорт

Аэродром в Белой Церкви

Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом говорится в инвестиционном проекте, опубликованном на сайте ведомства.

Стоимость проекта оценивается в 52 млн евро.

Пункт "Создание Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов" является первым пунктом среди наиболее приоритетных инвестиционных проектов в авиационной сфере.

Согласно документу, в течение 2018-2020 годов планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона и мультимодального грузово-логистического комплекса, а также пассажирского терминала.

Кроме того, проектом предусматривается строительство спецстроений для ведения аэропортовой деятельности, установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы, создание системы водоотвода, очистительных сооружений, установка ограждения, сигнализации, приобретение техники и оборудования для содержания ВПП, строительство ангаров.

Среди возможных источников финансирования - деньги из городского, областного, государственного бюджетов, средства частных инвесторов, льготное кредитование, гранты от международных финансовых организаций.

Напомним, ранее в презентации "Авиационная транспортная стратегия Украины до 2030 года", размещенной на сайте Мининфраструктуры, говорилось, что необходимо развивать аэродромы Гостомель, Житомир, Нежин и Белая Церковь для лоукост-перевозок пассажиров в Киев, а также прилегающие населенные пункты.

Экономическая правда