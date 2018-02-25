OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Об отключении газа за долги, росте ВВП и стратегии госбанков.

О криптовалютах Венесуэлы. После удачного запуска криптовалюты Petro, которая подкреплена нефтью, в Венесуэле может появиться еще одна - подкрепленная золотом.

О росте экономики. Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год.

О госбанках. В Кабмине небезосновательно считают, что найти покупателей на украинские госбанки будет не сложно, так как перспективы роста у украинского банковского сектора довольно неплохие.

О прибыльности Укргазвыдобування. Оптовая цена на газ, который государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" продает "Нафтогазу Украину", имеет прибыльность 250%.

О долгах за газ. ПАО "Одессагаз" направила предупреждение о том, что с 28 февраля отключит газоснабжение котельных г.Теплодар.

О членах НКРЭ. Заявки на участие в конкурсе по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных тарифов подали 46 кандидатов.

Вы хотите знать больше?

Неделя в графиках: трудовая миграция, жизнь в долг и денежные переводы

Традиционный выпуск рубрики выходного дня "Неделя в графиках": трудовая миграция достигает катастрофических для экономики Украины масштабов, госдолг страны растет, а объем денежных переводов снижается.