Неделя в графиках: трудовая миграция, жизнь в долг и денежные переводы

Традиционный выпуск рубрики выходного дня "Неделя в графиках": трудовая миграция достигает катастрофических для экономики Украины масштабов, госдолг страны растет, а объем денежных переводов снижается.

Трудова міграція

Низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Про це пише Bloomberg.

Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави, які з'явилися через можливість вільного пересування по Європі для громадян східноєвропейських країн, а також через привабливі зарплати у багатих країнах Західної Європи.

У Польщі 1,5 мільйона зареєстрованих заробітчан з України, не виключено, що ще півмільйона працюють без реєстрації. Чехія планує цього року подвоїти квоти на українських працівників.

Офіційні українські дані кажуть, що країна втратила 7% працездатного населення з 2015 року. Ці цифри можуть збільшитися через безвізовий режим з ЄС.

Дані Міжнародної організації міграції говорять, що 12% українців знайшли роботу за кордоном або планують це зробити. Довгострокова картинка теж тривожна: ООН вважає, що населення України скоротиться до 36,4 мільйона осіб до 2050 року.

Польща, Словаччина і Чехія дозволяє українцям працевлаштовуватися тимчасово, на кілька місяців. Українці отримали можливість без віз подорожувати по всій Європі, і це відкрило шлях як для тих, хто хоче працювати за кордоном легально і нелегально.

Жити у борг

Загальна сума державного і гарантованого боргу України станом на 1 січня становила 2,14 трильйона гривень.

Про це сказала голова Держказначейства Тетяна Слюз під час звіту про діяльність Державної казначейської служби за 2017 рік.

"Безумовно, державний гарантований борг насправді вже сягає трильйонів. На сьогодні, а саме станом на 1 січня 2018 року, він склав трохи більше 2 трильйонів гривень, а саме 2,14 трильйона гривень", - сказала Слюз.

Накопичення державного боргу відбувалося на фоні постійного зростання дефіциту держбюджету. Держава щороку витрачає більше, ніж заробляє, і щороку цю різницю чимось потрібно покривати. Звичний спосіб — запозичення.

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Менше газу!

До 2022 року Україна планує скоротити використання природного газу на 5 млрд кубометрів.

Про це йшлося на нараді, присвяченій обговоренню законопроекту щодо створення ринку твердого біопалива в Україні, передає прес-служба Держенергоефективності.

"До 2022 року планується скоротити використання блакитного палива на 5 млрд кубометрів", - заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

За його словами, щороку в регіонах України встановлюються нові потужності, що генерують тепло "не з газу".

Взагалом останні 5 років споживання газу в Україні поступово скорочується. Так, якщо у 2013 році Україна споживала 50,4 млрд кубометрів газу, то у 2017 споживання газу скоротилося до 31,9 млрд кубометрів.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".

Про грошові перекази

Обсяг грошових переказів в Україну за підсумками 2017 року зменшився до 2,4 мільярда доларів, що на 4,4% менше, ніж у 2016 році.

Як зазначає Нацбанк, найбільше переказів в Україну було здійснено з США та Росії.

Обсяг переказів з України зменшився на 18,8% порівняно з 2016 роком - до 286 млн доларів.

У межах України переказів було здійснено на суму 4,5 млрд доларів.

За підсумками 2017 року на ринку систем переказу коштів, створених резидентами, лідером за сумою переказів є міжнародна платіжна система "TYME" (1 360 млн доларів в еквіваленті).

Лідером серед систем, створених нерезидентами, залишається "Western Union" (51,9% усіх транскордонних переказів в Україну та 74,2% – з України).