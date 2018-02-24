В Кабмине считают, что проблем с продажей госбанков не будет

В Кабмине небезосновательно считают, что найти покупателей на украинские госбанки будет не сложно, так как перспективы роста у украинского банковского сектора довольно неплохие.

Об этом пишет DT.UA.

Как отмечается, в Польше 78% населения старше 15 лет пользуются банковскими услугами, в Турции - 65%, а в Украине только 53%.

"Объемы розничного кредитования в Польше составляют 35% от ВВП, в Турции - 16%, в Украине - 3%. Объемы депозитов в Польше составляют 52% от ВВП, в Турции - 44% от ВВП, в Украине - 35%. Единственный показатель, по которому мы не уступаем другим странам, — это корпоративные кредиты, в Польше - 15% от ВВП, в Турции - 53%, а в Украине - 17%", - говорится в статье.

"Беда только в том, что у нас большая их часть не обслуживается. Но в целом возможности для роста в банковском секторе огромны и потенциал его способен заинтересовать инвесторов", — отмечает автор.

Согласно стратегии к 2022 году многие показатели украинского банковского сектора должны улучшиться. Например, по ожиданиям Минфина доля кредитования вырастет с 20% ВВП в 2017-м, до 27% ВВП в 2022-м, доля розничных кредитов при этом увеличится с 15 до 26% ВВП.

"Доступность кредитов физлицам будет обеспечена нехитрыми методами. Количество банковских отделений, которое в последние годы только сокращалось, вырастет с 235 на млн граждан до 290. Учетная ставка НБУ наоборот снизится до 6%. Насколько оправданы эти прогнозы и оправдаются ли они в 2022-м, сейчас очень сложно сказать", - отмечает автор.

"Пока тренды обратные – НБУ учетную ставку наоборот повышает, да и в своем последнем отчете о финстабильности, регулятор банковского сектора высказывал опасения относительно темпов роста именно потребительского кредитования. Чтобы тенденции стали обратными в течение пяти следующих лет придется немало потрудиться", - говорится в статье.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что к 2022 году Министерство финансов существенно уменьшит долю государства в банковской системе.

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