Прибыльность "Укргазвыдобування" достигает 250% - вице-премьер

Оптовая цена на газ, который государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" продает "Нафтогазу Украину", имеет прибыльность 250%.

Об этом во время круглого стола в парламенте заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНИАН.

"Оптовая цена, по которой продает газ "Укргазвыдобування", имеет прибыльность более 250%. Инвестиционная программа на 2017 год в рамках проекта финансового плана составляла 30 млрд грн, а реальное ее выполнение – только 9 млрд грн", - уточнил вице-премьер.

Также Кистион заявил, что на сегодня госкомпания имеет около 100 лицензий на добычу газа, которые она не использует и которые "лежат мертвым грузом".

Присутствующий на круглом столе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ничего не сказал о прибыльности "Укргазвыдобування", но опроверг информацию Кистиона о неиспользуемых лицензиях "Укргазвыдобування", добавив, что из-за административных барьеров компания не может начать работу только на некоторых лицензионных участках на Полтавщине.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".