OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О миграции, зарплатах и ценах на топливо.
О стабильных ценах. В 2018 году цены будут более стабильными, чем в 2017-м, но контроля цен быть не должно.
О росте ВВП. После шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Востоке, украинская экономика начала расти, но недостаточно.
О ценах на топливо. С 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20-50 копеек за литр.
О миграции. Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойка коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.
О зарплатах. Почти четверть украинцев получает более 10 тысяч гривен зарплаты.
О Нафтогазе. Кабинет министров направил на доработку проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2018 год.
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