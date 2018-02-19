OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О миграции, зарплатах и ценах на топливо.

О стабильных ценах. В 2018 году цены будут более стабильными, чем в 2017-м, но контроля цен быть не должно.

О росте ВВП. После шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Востоке, украинская экономика начала расти, но недостаточно.

О ценах на топливо. С 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20-50 копеек за литр.

О миграции. Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойка коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

О зарплатах. Почти четверть украинцев получает более 10 тысяч гривен зарплаты.

О Нафтогазе. Кабинет министров направил на доработку проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2018 год.

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