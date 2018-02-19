Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы

Почти четверть украинцев получает более 10 тысяч гривен зарплаты.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В декабре 2017 года доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, более 6000 грн получали 49,6%, при этом в 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тыс. грн.

В отчете отмечается, что в декабре 2017 года начисления в пределах минимальной заработной платы в Украине имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 п.п. меньше, чем в марте 2017 года.

Напомним, по итогам четвертого квартала 2017 года Львов поднялся на третью строчку в рейтинге населенных пунктов с самым высоким уровнем средних зарплат.

Как сообщалось, Кабинет министров рассмотрит возможность повышенияминимальной зарплаты до 4200 гривен по итогам первого квартала 2018 года.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине установлен в размере 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривни.