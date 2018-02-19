Проект финплана "Нафтогаза" отправили на доработку - СМИ

Кабинет министров направил на доработку проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2018 год.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве экономического развития и торговли.

"Основные замечания: снижение чистой прибыли и, соответственно, снижение начисления дивидендов, которые должны быть уплачены в госбюджет, в 5,5 раза; завышение административных затрат; планирование прироста дебиторской задолженности за реализованный природный газ, и, как следствие, прирост кредитных обязательств", - отметил собеседник агентства.

По его данным, МЭРТ считает, что "Нафтогаз" в 2018 году должен уплатить в госбюджет 35,5 млрд грн дивидендов, тогда как в проекте финплана отражена цифра в 6,5 млрд грн.

У министерства есть претензии к учету "Нафтогазом" сомнительных долгов за 2017 год, расчету потерь из-за убытков "Укртрансгаза".

Кроме того, собеседник агентства указывает на запланированный НАК рост административных затрат на 2,1 млрд грн - до 3,9 млрд грн.

"В частности, бонусы для руководства компании заложены на уровне 720 млн грн. Эти выплаты в 7,2 раза выше прогнозных на 2017 год", - отмечает источник в МЭРТ.

По его словам, претензии министерства также вызывает двукратное запланированное увеличение дебиторской задолженности перед "Нафтогазом" в 2018 году – на 55,8 млн грн, до 110,1 млрд грн.

"Накопление дебиторской задолженности такими темпами может привести к тому, что уже в 2019 году компания может стать убыточной вследствие применения аналогичного в 2017 году способа начисления резерва сомнительных долгов. Кроме того, компания не способна будет обслуживать свои кредитные обязательства (70,7 млрд грн по состоянию на 1 октября 2017 года), значительная часть которых привлечена под государственные гарантии", - резюмирует собеседник агентства.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на утверждение Кабинета Министров проект финансового плана на 2018 год с чистой прибылью 35,1 миллиарда гривен в ноябре 2017 года.

Финплан предусматривает чистый доход в размере 251,5 млрд гривен.

Также по словам источника, проект финплана на 2018 год предусматривает импорт 8,94 млрд куб. м газа по средневзвешенной цене 271,58 доллара за 1 куб. м.