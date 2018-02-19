Жить стало лучше: украинцы зарабатывают больше, чем до кризиса. Тоже не верите?

Данные Госкомстата говорят, что средняя реальная заработная плата перешагнула докризисный уровень. Почему как минимум 64% украинцев этого не заметили?

Абсолютно безвозмездно подскажу пиарщикам президента и премьер-министра очень сильный месседж: в 2017 году украинцы стали зарабатывать больше, чем до кризиса. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, средняя зарплата в декабре 2017 года составила 8 777 грн, а четыре года назад — 3 619 грн. Если сравнить эти суммы с учетом более чем двукратной инфляции за это время, то получим 6-процентный рост реальных трудовых доходов. Важно, что в плюс вышли почти все регионы Украины.

Единственной областью, в которой зарабатывают меньше, чем до кризиса, остается Луганская.

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Президент и премьер наперегонки рапортуют о малейших победах и достижениях, но такую важную экономическую веху, по сути победу над последствиями кризиса, проигнорировали. Вряд ли аналитические службы Администрации президента и Кабмина пропустили такое достижение. Тогда в чем же дело?

Показатель Госстата о росте зарплат в глазах большинства работающих в Украине людей выглядит слишком оторванным от жизни. Если смотреть на субъективные ощущения украинцев, отображенные в соцопросах, то Госстат будто взял данные о зарплатах в какой-то другой Украине.

Так, согласно исследованию Center for Insights in Survey Research, 64% опрошенных в декабре 2017 года украинцев заявили, что их финансовое положение за последний год ухудшилось.

За это же время, согласно Госстату, наблюдался один из наиболее существенных ростов, на 19,1%, реальной зарплаты за всю украинскую историю. Участники соцопросов склонны занижать свое благосостояние, но чтобы так разительно?

Что не так с украинской зарплатой

Так в чем же дело?

Во-первых, рост зарплат в 2017 году "кластерный" — львиная доля прироста средней зарплаты произошла благодаря двукратному увеличению минимальной зарплаты до 3 200 грн в начале 2017 года.

Если бы не "административный" рост минимальной зарплаты, которую, по данным Минфина, получали около 3 млн работников, то реальная средняя зарплата была бы еще далека от докризисного уровня.

Во-вторых, никто достоверно не знает, насколько далеки официальные показатели от реального положения на рынке труда: где, как и за какие деньги работают 16,3 млн украинцев. Это действительно большая проблема.

Такие данные — важная часть экономической статистики. Не зря американский аналог Госстата называется Bureau of labor statistics. В одном из последних исследований VoxUkraine составил структуру занятости в Украине.

Структура рынка труда в Украине, начало 2017 года

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Картина печальная. Государственная статистика достоверно знает, что происходит с зарплатами менее чем одной трети работающих украинцев — тех, кто трудится на государство или в госкомпаниях.

Еще четверть занятых, 26,3% или 4,2 млн, официально трудоустроены в частных компаниях. Тут погрешность данных Госстата намного больше. Основная причина — зарплаты в конвертах. О размере "погрешности" можно судить по разнице между цифрами статистики и цифрами всеукраинских сайтов по поиску работы.

В течение 2017 года эта разница составляла 20-25% в пользу частного сектора. Если учесть, что в вакансиях сайтов обычно даются цифры "чистой зарплаты на руки" (чтобы к этому показателю привести данные Госстата, из них еще нужно вычесть 18% НДФО), то разница будет уже около 40%.

Еще более запутанная ситуация с физлицами-предпринимателями и их сотрудниками. Вместе они составляют весомые 17% или 2,77 млн.

Часть их доходов можно оценить по официальным статистическим данным "о деятельности субъектов большого, среднего, малого и микробизнеса".

ФЛП далеко не миллионеры: среднегодовой доход за 2016 год составил 302 тыс грн или чуть больше 25 тыс грн в месяц.

Наемные сотрудники ФЛП за 2016 год в среднем получили 25 тыс грн или очень скромные ежемесячные 2 тыс грн.

Однако это данные только об официальной части. Если ФЛП получают оплату наличными без регистрации или в конвертах, то эти суммы никто не видит.

О доходах еще четверти работающих украинцев почти ничего не известно: часть этих людей работает неофициально, еще часть — самозанятые, но не ФЛП.

Голову в песок

О трудовых доходах около 10 млн украинцев Госстат и правительство не знают почти ничего. Можно ли с таким уровнем неопределенности принимать качественные решения, касающиеся социальной политики и политики занятости?

Министерству социальной политики хватит прятать голову в песок и отчитываться об успехах, оперируя цифрами Госстата. Пора признать проблему и начать изучать реальное состояние дел на рынке труда в Украине.

Борис Давыденко, главный редактор VoxUkraine

Татьяна Тищук, руководитель и редактор проекта iMoРe

VoxUkraine, специально для ЭП