"Центрэнерго" будет покупать уголь у компании из окружения "смотрящего" за угольной отраслью

Компания "смотрящего" за угольной отраслью Виталия Кропачева выиграла торги на поставку угля для государственного "Центрэнерго".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

30 января на Украинской энергетической бирже "Центрэнерго" проводила тендерную закупку угля.

По данным источника, компания "Шахтерсктранс" победила с ценой 2400 грн/тонна (без НДС). По этой ставке компания согласилась поставить "Центрэнерго" 100 тысяч тонн угля марки "Г".

Структуры группы ДТЭК, которая до конца прошлого года была одним из основных поставщиков угля на станции "Центрэнерго", участия в торгах не принимали.

ООО "Шахтерсктранс" принадлежит Виктору Медведеву, зарегистрированному по адресу: город Торез, ул. 50 лет СССР, д. 9 кв. 35.

Соседом Медведева по указанному адресу является неофициальный куратор угольной отрасли Виталий Кропачев, зарегистрированный в том же доме в квартире №4.

Как сообщалось, 25 января детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в киевском офисе неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева.

Напомним, параллельно со скупкой угольных активов Александра Януковича "смотрящий" за угольной отраслью Виталий Кропачев провел кампанию по приобретению его газовых активов.

Читайте также: "Кононизация" Януковича, или Кому достался газовый бизнес экс-президента

Дмитрий Рясной, ЭП