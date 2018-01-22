Кропачов монополізував поставки вугілля на "Центренерго"

Віталій Кропачов

У ПАТ "Центренерго", 78% акцій якого належить державі, кардинально змінилася структура постачальників вугільної продукції.

Про це свідчить статистика "Укрзалізниці" щодо постачання палива на станції енергокомпанії.

Відповідно до неї, до грудня минулого року ключовими постачальниками (відправниками) концентрату для "Центренерго" був "ДТЕК" (поставляв до 140 тис тонн вугілля на місяць) і група центральних збагачувальних фабрик (ЦЗФ), які переробляють вугілля держшахт (в цілому на них припадало до 100 тис тонн вугілля на місяць).

З грудня 2017 року основним постачальником палива на станції "Центренерго" стало ТОВ "Краснолиманське". Обсяг його поставок майже відповідає "ДТЕКівському" - до 130 тис тонн на місяць.

При цьому ЦЗФ наростили обсяги відвантажень до 110 тисяч тонн на місяць, але значну частину цього обсягу займають фабрики "Мирноградська" (раніше - "Комсомольська"), "Україна" і "Росія".

Всі вони, як і ТОВ "Краснолиманське" були викуплені негласним куратором державної вугільної галузі Віталієм Кропачовим у структур і оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Детальніше про перерозподіл контролю над ресурсною базою "Центренерго" і нових угодах Віталія Кропачова на енергоринку читайте найближчим часом на ЕП.

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Дмитро Рясний, ЕП