RAB-тарифы необходимо пересмотреть - Кабмин

Правительство призвало Нацкомиссию по тарифам пересмотреть показатели доходности при внедрении RAB-тарифов, опасаясь роста цен.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго является исключительно прерогативой и компетенцией Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг. Правительство не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его публикации", - говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, публикация принятого НКРЭКУ решения в издании "Урядовый курьер" является обязательной и для этого не нужно решение правительства.

"Что касается самого решения, то идея стимулирующего тарифообразования в целом поддерживается Правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, Правительство не поддерживает, и эта позиция неоднократно озвучивалась публично", - заявили в пресс-службе.

"Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов - 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги", - добавили в КМУ.

Напомним, в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января.

Отметим, что реакция Кабинета министров появилась через две недели после публикации - сразу после появления новости на Экономической правде.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

Экономическая правда