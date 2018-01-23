OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О 4G, квартирах Коломойского и летающих украинцах.

О 4G. Национальная комиссия определила дату и время первого тендера на 4G в диапазоне 2600 МГц. Он пройдет 26 января.

О российских активах. Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой взыскать с Лисичанского НПЗ 705 миллионов гривен. НПЗ принадлежит "Роснефти".

О летающих украинцах. Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10,554 миллиона человек.

О субсидиях. Средний размер назначенной субсидии на одну семью уменьшился на 27,2% - до 993,4 гривни.

О гривне. Национальный банк понизил официальный курс на 3 копейки до 28,87 гривни. Торги на межбанке начались со снижения: котировки гривни к доллару по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,88-28,91 гривни за доллар. Национальный банк объявил валютный аукцион по продаже банкам до 100 миллионов долларов, по итогам которого продал 47,3 миллиона долларов. По состоянию на 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,82-28,85.

О евробондах. В первом полугодии 2018 года Украина может выйти на международный рынок капитала, выпустив евробонды. Минфину надо выполнять "финансовые нужды".

О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз Украины" и "Укргазвыдобування" обратились к правительству с требованием компенсировать потери в размере 110 миллиардов гривен за поставки газа в рамках выполнения специальных обязательств.

О квартирах Коломойского. Так называемая "власть" Крыма выставила на продажу квартиры, принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому и которые были "национализированы" после оккупации полуострова Россией. Хотят получить за них 115 миллионов.

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