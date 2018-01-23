Минюст хочет через суд взыскать с "Роснефти" 700 миллионов

Министерство юстиции обратилось в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с Лисичанского НПЗ 705 миллионов гривен в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека иску компании "Агрокомплекс".

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, передает "Интерфакс-Украина".

"Иск возник вследствие выполнения решения ЕСПЧ, по которому уже осуществлена выплата 27 млн евро из государственного бюджета. Сейчас сумма иска составляет с учетом процентов 705 млн грн", - заявил Шкляр.

"Этот иск уже подан. Вчера состоялось первое подготовительное заседание по делу, объявлен перерыв до 12 февраля. Нами были поданы ходатайства, в т.ч. по наложению ареста на имущество ответчика", - сказал он.

Собственником ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл) является российская "Роснефть".

ЕСПЧ признал в 2011 году компанию "Агрокомплекс" пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить "Агрокомплексу" 27 млн евро справедливой компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении ЕСПЧ отмечалось, что "Агрокомплекс" проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов.

Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004 годов, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.

Как известно. Лисичанский НПЗ не функционирует с 2012 года. Запуск завода планировался его владельцем, компанией "Роснефть", на май-июнь 2014 года, для чего осенью 2013 года был начат капитальный ремонт.

Помимо боевых действий в регионе причиной невозможности полноценного запуска предприятия является и выкачка компанией "Укртранснафта" технологической нефти из нефтепровода к НПЗ.

Напомним, "Роснефть" законсервировала Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в сентябре 2014 года.

Как сообщалось, "Роснефть" продала все свои заправки в Украине.