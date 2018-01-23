Украина в 2017 году побила рекорд авиаперевозок

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10,554 миллиона человек.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.

Количество международных перевозок увеличилось на 28,6% и составило 9,613 млн человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 27,6% и составили 16,499 млн человек, в т.ч. в международном сообщении - на 29,2% и составили 145,91 млн человек.

В течение 2017 украинскими авиакомпаниями выполнено 92,2 тыс коммерческих рейсов - на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них международных - 77,7 тыс рейсов, на 14,4% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в 2017 году аэропорт Львов добился прироста пассажиропотока на 46,3% по сравнению с январем-декабрем 2016 года.

Экономическая правда