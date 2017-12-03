OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О деньгах для МВФ. Украина перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов. Всего за год мы вернули 1,268 миллиарда одолженных долларов. В то же время, в долг у МВФ Украина за весь год взяла 1 миллиард долларов.

О билетах в Европу. Скидки на европейские направления "Укрзализныци" были под угрозой. Но все обошлось. УЗ опубликовала, за сколько поедем в Перемышль, и сколько надо выложить за билет в Вену.

О космических путешествиях. Илон Маск запустит на орбиту Марса ракету Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту, из колонок которого будет играть песня Space Oddity Дэвида Боуи. Нет, это не шутка.

О "Ланосе". Запорожский автозавод прекратил выпускать автомобили Lanos. Говорят, из-за массового наплыва "литовцев".

Об Онищенко. Государственная фискальная служба пытается через суды взыскать с "Укргазвыдобування" 467,5 млн гривен рентных долгов фирмы "Надра Геоцентр", подконтрольной депутату-беглецу Александру Онищенко.

О "Сватах". Да, в теме запрета показа телесериала "Сваты" есть и экономическая составляющая. Студия "Квартал 95" продавала "Сватов" на десятки телеканалов по цене до 200 тысяч долларов за одну серию. В то время как производство этой серии обходилось в сумму 30-50 тысяч долларов.

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Акценты Порошенко. О чем президент поговорил с бизнесом

Президент и премьер встретились с представителями трех бизнес-ассоциаций. Встреча состоялась в отеле Интерконтиненталь и длилась около четырех часов. Гройсман и Порошенко определили, какие реформы они хотят реализовать в ближайшее время