В 2017 году Украина выплатила МВФ больше, чем получила

Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов, всего за год выплачено 1,268 миллиарда долларов.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба НБУ.

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 млн долларов.

Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около 1,3 млрд долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 млрд долларов.

В марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.

Первый транш Украина получила сразу в марте в размере 5 млрд долларов, второй транш в размере 1,7 миллиарда долларов поступил с небольшой задержкой в ​​августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и изменением правительства.

В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере 1 млрд долларов, а последний транш в 1 млрд долларов был перечислен фондом в апреле 2017 года.

Ранее НБУ выступил за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года. В НБУ рассчитывают, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Напомним, в сентябре Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

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