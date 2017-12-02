В Украине остановили производство автомобилей Lanos из-за "евроблях"
Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей "Запорожский автомобилестроительный завод" остановил производство автомобилей модели Lanos и планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники.
Об этом сообщает пресс-служба корпорации "УкрАвто" агентству УНИАН.
"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на авто. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных авто в обход растаможки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент компания сосредоточится на выпуске коммерческой техники.
Запорожский автомобилестроительный завод планирует произвести около 3,5 тысячи автотранспортных средств по итогам 2017 года, что соответствует показателю прошлого года.
В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 миллиона гривен чистого убытка, что в два раза меньше, чем в 2015 году.
В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ в декабре 2014 года по апрель 2015 году полностью останавливал производство.
Напомним, за январь-октябрь 2017 года объемы таможенного оформления подержанных авто на украинских таможнях выросли в 6 раз.
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