В Украине остановили производство автомобилей Lanos из-за "евроблях"

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей "Запорожский автомобилестроительный завод" остановил производство автомобилей модели Lanos и планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "УкрАвто" агентству УНИАН.

"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на авто. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных авто в обход растаможки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент компания сосредоточится на выпуске коммерческой техники.

Запорожский автомобилестроительный завод планирует произвести около 3,5 тысячи автотранспортных средств по итогам 2017 года, что соответствует показателю прошлого года.

В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 миллиона гривен чистого убытка, что в два раза меньше, чем в 2015 году.

В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ в декабре 2014 года по апрель 2015 году полностью останавливал производство.

Напомним, за январь-октябрь 2017 года объемы таможенного оформления подержанных авто на украинских таможнях выросли в 6 раз.

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