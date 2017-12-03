"Квартал 95" продает одну серию "Сватов" за 200 тысяч долларов - СМИ

Студия "Квартал 95" Владимира Зеленского продавала одну серию телесериала "Сваты" за 100-200 тысяч долларов.

Об этом пишет Liga.net.

Авторы не раскрывают бюджетов на производство сериала. Можно ориентироваться только на рыночные цифры.

По словам главы Star Media Влада Ряшина, стоимость производства одной серии в Украине стартует от 30 тысяч долларов. И за эти деньги можно снять не самый качественный продукт.

По оценкам главы "Медиа Группы "Украина" Евгения Лященко, цена телечаса праймового сериала может колебаться в диапазоне 35-60 тысяч долларов.

Оценка директора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко ниже - от 20 тысяч до 50 тысяч за серию.

Итого, если учесть, что в шести сезонах "Сватов" 64 серии плюс 4 серии фильма "Сваты за кадром", бюджет уже выпущенных сезонов - минимум 2 млн долларов.

До кризиса цена за одну серию для канала "Россия 1" могла достигать 200 тысяч долларов.

"Для украинских каналов цена могла быть ориентировочно втрое ниже", - уточняет эксперт в сфере продакшена Александр Захлюпаный.

По его оценкам, Украина приносила около 20% прибыли от продажи прав на сериал.

По данным украинского Forbes, в 2015 году "1+1" платил за 25-минутную серию "Сватов" столько же, сколько за часовой выпуск "Вечернего квартала" - 100 тысяч долларов.

Кинопроизводство приносит "Кварталу 95" 30-50% всего годового дохода, рассказывал изданию руководитель "Кино Квартала" Андрей Яковлев.

В последние годы "Сваты" также хорошо монетизировались и в интернете. Как заявил Владимир Зеленский, только на YouTube "Сваты" собрали 800 млн просмотров.

Зарабатывать на "Сватах" могли и телеканалы.

В пресс-службе 1+1 ответили, что сериал смотрели 82% телезрителей в аудитории 4+. Согласно прайсу "1+1", опубликованному рекламным агентством "Соната", стоимость 30 секунд (один рекламный блок) рекламы в вечернее время достигает 50-60 тысяч грн без НДС.