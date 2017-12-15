OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О девальвации, санкциях, готовность летать на лоукостах и непутёвых майнеров.

О санкциях. Санкции против России продлили еще на шесть месяцев. Такое решение приняли лидеры стран Европейского союза.

О возмещении. Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусматривается отмена возмещения НДС на экспорт сои, подсолнечника и рапса лишь на один месяц, а не на постоянной основе, как предполагалось ранее.

Об Укртелекоме. У "Укртелекома" есть 10 дней на обжалование, после чего Фонд государственного имущества начнет процесс возвращения пакета акций "Укртелекома" государству.

О девальвации. Национальный банк считает, что к снижению курса гривны привели сезонный и психологический факторы.

О пенсии. Украинцы получат пенсии за январь 2018 года в декабре 2017 года, как это уже было годом ранее. Такая мера призвана обеспечить своевременную выплату пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе.

О Приватбанке. Национальный банк готов подчиниться решению Лондонского международного арбитражного суда по иску держателей евробондов к "Приватбанку".

О готовности летать на лоукостах. Украинцы готовы летать в ЕС лоукостами, но не дороже 1000 гривен.

И о непутевых майнеров. Сотрудники "Транснефти" пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах.

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