НБУ пояснив девальвацію гривні

Національний банк вважає, що до зниження курсу гривні призвели сезонний і психологічний фактори.

Про це повідомив в.о. глави НБУ Яків Смолій, передає Finclub.

"З 20-х чисел листопада посилився тиск на курс гривні під дією тимчасових, в тому числі сезонних чинників. Зокрема, на пропозицію валюти впливає сезонне зменшення ділової активності. Одночасно в кінці року традиційно посилюється тиск на валюту, також тиснуть психологічні чинники: несприятливі очікування щодо майбутньої динаміки курсу гривні", - сказав він.

На думку Смолія, фундаментальні фактори залишаються сприятливими: прискорення економічного зростання в країнах - основних торговельних партнерах України підтримує зовнішній попит на вітчизняний експорт.

Темпи зростання країн Європи в третьому кварталі були найвищими за останні 6 років, а зростання окремих країн Центральної та Східної Європи, зокрема, Румунії та Туреччини, було одним з найвищих в світі.

Смолій зазначив, що світові ціни на основні товари українського експорту залишаються на досить високому рівні: ціни на залізну руду підтримувалися високим попитом з боку Китаю, незважаючи на зниження виробництва в північних провінціях країни в рамках державної політики захисту навколишнього середовища.

"Це утримувало ціни на сталь на високому рівні. При цьому ціни на сталь українського виробництва сьогодні на 56% вище, ніж рік тому. Завдяки цьому помітно зріс металургійний експорт, що забезпечує сьогодні понад 40% пропозиції валюти", - пояснив чиновник.

Крім того, за його словами, ціни на пшеницю росли на тлі несприятливих погодних умов і зростання попиту на зернові хорошої якості.

Держбюджет-2017 був розроблений з урахуванням прогнозу середньорічного курсу гривні 27,2 грн/долар і курсу на кінець року 27,8 грн/долар.

На 15 грудня офіційний курс гривні до долара становить 27,41 грн/долар, а курс євро - 32,46 грн/долар.

Мінфін уточнив, що показник середньорічного курсу гривні на 2018 рік на рівні 29,3 грн/долар і прогноз на кінець року 30,1 грн/долар є технічними показниками, а не орієнтиром для уряду і ринку.