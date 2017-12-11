OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "миллиарде Суркисов", зарплате и бизнесе

О бензине. Украина наращивает объем транзита нефтепродуктов. Мазут - через Одесский порт из Беларуси в Сербию, дизельное топливо и бензин - из Беларуси и Литвы в Молдову.

Об угле. Второй месяц подряд в Украине на ТЭС наблюдается уменьшение потребления угля антрацитовой группы, такого дефицитного в сегодняшних реалиях.

О "миллиарде Суркисов". Приватбанк предупредил, что у него могут возникнуть проблемы с наличкой из-за выплаты миллиарда гривен братьям Суркисам, а также в связи с предновогодним ажиотажем. Просит у НБУ рефинансирование.

О бизнесе. Группа VS Energy, которая имеет долю в "Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго" и других -энерго, может потерять имущество - гостиницу "Русь", торговые центры "Метроград" и "Метрополис".

О зарплате. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2018 году на 35% - до 10 тысяч гривен. Уверяет, что благодаря росту экономики.

Об активах в Крыму. Компания "Телесистемы", которая до оккупации полуострова Россией была подразделением группы компаний "Воли" в Крыму, сменила своих владельцев. 80% акций принадлежит москвичу Евгению Попову, еще 20% - Юлию Бойко.

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Просто о бюджете-2018: кто выиграл, кто проиграл, а кому не важно

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