Россияне могут потерять недвижимость в Киеве на 200 миллионов долларов – СМИ

Группа VS Energy россиян Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова может потерять оперативный контроль над рядом крупных активов в Украине.

Об этом сообщает Liga.net.

Предприниматель Мстислав Скоробогатов делает очередную попытку вернуть себе киевскую гостиницу "Русь", торговый центр "Метроград", а также половину ТЦ "Метрополис".

Он утверждает, что потерял эти активы в результате недружественного поглощения со стороны VS Energy в 2011 году.

В августе этого года Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество гостиницы Русь, торговые центры Метроград и Метрополис по иску Национальной полиции, которая начала производство по делу о силовом захвате бизнеса Скоробогатова. Апелляционная инстанция сняла арест 10 ноября.

VS Energy выкупила долю партнера Мстислава Скоробогатова - британца Балрама Чаинрая - в 2006 году.

По данным издания, компания Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова приобрела половину долей частного предприятия "Даско", которое владеет по 50% в уставных капиталах ООО "Курени" (ТЦ Метрополис) и "Мисто славы" (ТЦ Метроград и гостиничный комплекс Русь).

Это уже не первый конфликт между Мстиславом Скоробогатовым и структурами, близкими к VS Energy.

В начале апреля прошлого года киевский отель Лыбидь перешел под контроль компании Хостел Проперти, связанной с VS Energy.

Скоробогатов оценивает стоимость своей доли в 150 млн долларов без учета дивидендов, а все активы - в 200 млн долларов.

Гостиница Русь, торговые центры Метрополис и Метроград - это привлекательные активы, подтверждает директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.

"Заполняемость обоих объектов составляет около 100%", - говорит она.

В 2015 и 2016 годах в офисе компании VS Energy в Киеве прошли обыски, Главное следственное управление Нацполиции открыло сразу два уголовных производства в отношении деятельности служебных лиц компании.

Проблемы компании могут быть связаны с тем, что таким образом VS Energy, которая также владеет несколькими облэнерго в Украине, стимулируют к продаже части активов, рассказывал крупный участник энергорынка.

Группе VS Energy принадлежит восемь энергопоставляющих предприятий, она крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова.

VS Energy подконтрольны "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", группа также имеет долю в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".