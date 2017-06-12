Медведчук владеет акциями "Нафтогазвыдобування" - экс-глава

Экс-глава правления "Нафтогазвыдобування" Олег Семинский раскрыл имена всех акционеров компании, среди которых оказался Виктор Медведчук.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

Семинский сообщил, что ДТЭК Ахметова владеет около 70% акций компании, 20% принадлежит Николаю Рудьковскому и Юрию Ериняку (Юра Молдаван), 5% - Медведчуку и 5% - Руслану Цыплакову.

Как известно, Семинский был похищен в феврале 2012 года и нашелся только в мае 2015 года.

В июне 2014 года в Киеве был задержан Юра Молдаван (Юрий Ериняк). Ему инкриминировали совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

Суды неоднократно освобождали под залог Молдавана, однако каждый раз ГПУ препятствовала этому. Печерский районный суд Киев 27 октября освободил его под залог в один миллион гривен.

"Нафтогазвыдобування" была основана в 1999 году Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000-х годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Нестору Шуфричу.

В 2016 году энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова приобрел у Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского по 30% акций ПАО "Нафтогазвыдобування".

Экономическая правда