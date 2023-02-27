52 миллиарда: как будут делить деньги на восстановление жилья и инфраструктуры

Яке житло відбудовувати, а яке ні, які з котелень чи електростанцій ремонтувати в першу чергу і куди виділяти ресурси на відбудову – визначатиме Уряд.

52,5 млрд грн на відновлення житла та інфраструктури Кабмін розподілятиме в ручному режимі.

10 лютого Уряд затвердив запропонований Мінфіном порядок використання коштів із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нічого спільного із принципами Декларації Лугано, які зобов'язався виконувати Уряд, цей порядок не має.

У той же час організація прозорого та підзвітного процесу використання коштів фонду є критично важливою для збереження довіри міжнародних партнерів, залучення більшої кількості коштів для відбудови України.

Голови ОВА матимуть карт-бланш у визначенні об'єктів відбудови у своєму регіоні. Мери можуть опинитися в складному становищі, якщо є "невхідними" до керівників області. Про позицію громади взагалі не йдеться.

Фактично Кабмін створює зручне і політичне розпорядження ресурсами, маючи вплив на голів та ОВА і надаючи їм вплив на органи самоврядування.

Посадовий склад робочої групи, яка готуватиме пропозиції щодо виділення коштів за напрямами, та положення про неї затверджуватиме теж Кабмін.

Крім того, в нинішній редакції порядку відсутні критерії пріоритезації, чому кошти підуть на один об'єкт і не будуть спрямовані на інший. Це дозволяє використовувати всі гроші фонду в ручному режимі.

Куди витратять 52 мільярди?

За прийнятим порядком, кошти Фонду можуть бути спрямовані на:

будівництво, реконструкцію та ремонт громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, ремонт об’єктів критичної інфраструктури; будівництво, реконструкцію, ремонт, розроблення ПКД житла для ВПО та осіб, які втратили його - як тимчасового, але з забезпеченням житлових приміщень меблями та необхідним побутовим обладнанням; розроблення проєктної документації для об’єктів, які зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; закупівлю шкільних автобусів, транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою; придбання житлових приміщень, садових та дачних будинків для громадян України, якщо таке житло знищене внаслідок бойових дій.

Звернення про виділення коштів від Фонду зможуть подавати представники ОДА (ОВА), КМДА до Мінінфраструктури, Міненерго, МОЗ та МОН в електронній формі. Однак чітких процедур подання та розгляду звернень немає.

Що не так?

Антикорупційна експертиза виявила в затвердженому порядку низку ризиків, які можуть призвести до неефективно використання коштів Фонду та корупційних порушень.

Згортання децентралізації. Запропонований порядок призведе до централізації фінансових ресурсів, применшення ролі територіальних громад та органів місцевого самоврядування, а також виключення їх із процесів відбудови.

Ризики закладені вже від початку формування заявок на виділення коштів. Адже звертатися до міністерства щодо виділення коштів з фонду має держадміністрація.

Натомість у більшості випадків власниками майна є органи місцевого самоврядування. До прикладу, пошкодженої школи або котельні. Разом із тим жодних процедур та критеріїв, за якими адміністрації відбиратимуть ці проєкти, не передбачено.

Тобто ОДА (ОВА) на власний розсуд визначатиме, включати звернення з міста щодо ремонту, наприклад, котельні чи відмовити без будь-яких аргументів, надаючи перевагу закупівлі автобусів за налагодженою схемою. Це може негативно впливати на самостійність органів місцевого самоврядування.

Фактично органи місцевого самоврядування позбавлені суб'єктності в процесі відбудови.

Це створює додаткові корупційні ризики щодо зловживань посадовців обласних державних адміністрацій при формуванні переліку об'єктів та їх надсиланні до відповідних міністерств.

Також це може стати першим кроком назад у децентралізації та в результаті нівелювати успішні результати минулих років.

Наступний етап – міністерства, які розглядають заявки від адміністрацій, проводять їх експертизу та формують пропозиції до робочих груп, які створює Уряд.

Тут теж чіткого порядку, як "відсіювати" акумульовані від адміністрацій заявки, не передбачено.

Документ не визначає строків розгляду пропозицій, що може призводити до ситуації, коли одні звернення розглядаються пріоритетно, а інші штучно затягують.

Це, зокрема, дозволяє ОДА (ОВА) з налагодженими контактами лобіювати в міністерствах свої проєкти, тоді як має відбуватися автоматизовано, в порядку реєстрації та за чіткими критеріями.

Розмиті умови. Із 5 визначених умов для виділення коштів частина є неконкретизованими. Вони можуть застосовуватися суб'єктивно та оцінюватися на власний розсуд.

Зокрема, йдеться про умову №4 – спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти фонду, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання.

Яким чином оцінюватиметься така спроможність – не визначеного. Без чіткої методології ця умова може використовуватись для формальної відмови у фінансуванні.

Умова №3 – щодо включення проєкту до регіонального плану відновлення – може спричинити штучне замороження коштів.

Адже на затвердження таких планів, які мають розроблятися з залученням широкого кола стейкхолдерів та врахування думки громадськості, потрібен значний час. Тим часом Кабмін досі не затвердив порядок розроблення таких планів.

Ручний режим. Попри чисельність етапів формування заявок з боку ОДА, перенаправлення їх до міністерств, опрацювання міністерствами, наявність нечітких умов та відсутність критеріїв і термінів, рішення про спрямування коштів прийматиме Кабмін. Урядова робоча група надаватиме тільки рекомендації.

Це "множить на 0" результати всіх попередніх етапів проходження звернення, експертної оцінки міністерствами. Адже Уряд не обмежений жодними критеріями та підставами.

Іншими словами – міністерства можуть в ручному режимі відсіяти "непотрібні" заявки, робоча група теж може на власний розсуд відібрати проєкти без урахування доцільності виділення коштів та подати їх на затвердження.

Уряд же може частину заявок не затвердити. Це створює корупційні ризики та можливість політичного впливу на рішення на всіх етапах, обрання проєктів та об’єктів не за об’єктивними критеріями, а внаслідок незаконних домовленостей.

За закритими дверима. У порядку немає жодного слова про відкритість і публічність інформації, обов'язок публікувати протоколи та рішення комісії, подані заявки з боку ОДА, а тим більше - трансляцію засідань та допуск ЗМІ і громадськості.

Тому громадськість не матиме можливості дослідити такі документи. Натомість у посадовців буде можливість змінювати перелік об'єктів, пакет документів у заявці, рішення комісії. Вчиняти корупційні правопорушення в закритій системі буде значно простіше.

Що необхідно змінити?

Фонд ліквідації наслідків агресії РФ перейшов від Мінфіну до Міністерства відновлення та інфраструктури, яке координує діяльність новоствореного Агентства відновлення з керівником Мустафою Найємом.

Відповідний законопроєкт №8399 щодо передачі Фонду до Міністерства відновлення проголосували у другому читанні 24 лютого.

Проте наступними змінами в порядку використання коштів Фонду мають бути:

Можливість подання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад до міністерств напряму звернень щодо виділення коштів; Чіткі терміни та підстави повернення заявок на доопрацювання та експертної оцінки. Затвердження методології з чіткими критеріями пріоритезації проєктів на фінансування. Відеотрансляція засідань робочих груп, публікація всіх заявок на фінансування з додатками, протоколів та рішень робочих груп. Відтермінування умови щодо включення проєкту до регіонального плану відновлення, оскільки відбудова критично важливого об'єкту може бути нереалізована через тривалість процедур затвердження таких планів.

Очікується, що саме Мінінфраструктури з Агентством відновлення запустять Електронну систему управління відбудовою (ЕСУВ), що зробить максимально публічним кожен проєкт відновлення.

Проте до моменту повноцінного запуску ЕСУВ варто виправити всі ризики та зробити процес визначення та фінансування об'єктів максимально публічним.