Кабмін створив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Уряд створює на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор") нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня.

"Вчора в Ірпені ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18-и багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини. Це початок масштабної роботи з відбудови житла, яку ми будемо проводити по всій країні.

Для цього сьогодні уряд створює на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів", - заявив Шмигаль.

"Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-у відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", - додав він.

Як уточнив представнк уряду у ВР Тарас Мельничук, уряд 13 січня реорганізував Держагентство інфраструктурних проєктів України шляхом приєднання його до Держагентства автомобільних доріг України.

"Відповідний орган матиме назву - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України", - пояснив Мельничук.

Економічна правда