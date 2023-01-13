Гроші за зруйноване житло. Як працюватиме новий закон

Восени минулого року, за підрахунками аналітиків Міністерства розвитку громад і територій, понад 2,4 мільйони українців мешкали у пошкодженому чи зруйнованому житлі.

Щодня російські окупанти продовжують терор, збільшуючи кількість руйнувань.

Бахмут, Соледар, Волноваха і ще десятки наших міст зруйновані вщент. Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Генічеськ, Каховка – українські міста в окупації і до звільнення ми не будемо розуміти реального стану пошкоджень.

На сьогодні держава запропонувала офіційний механізм подачі заявок на компенсацію за зруйноване житло.

Це можна зробити в електронному вигляді через портал чи застосунок Дія, в паперовому — через ЦНАПи, органи соціального захисту населення або нотаріуса.

На 10 січня, через Дію свої заявки залишили понад 316 тисяч українців, які є власниками житла.

Наступний етап – впровадження закону, на основі якого будуватиметься робота з виплати компенсацій.

До другого читання готовий законопроєкт №7198, який визначає хто, за що і в якому розмірі отримає кошти.

Серед отримувачів компенсацій, до речі, можуть бути не тільки власники майна, але громадяни України — замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків, інвестори, члени житлового кооперативу, які викупили житло, але не оформили право власності на нього.

Що пропонує законопроєкт №7198?

Особа, чиє майно було зруйновано, зможе подати заявку на компенсацію через Дію, або найближчий до неї ЦНАП, орган соціального захисту чи з допомогою нотаріуса.

Ми свідомо передбачили широкий вибір, аби максимальна кількість постраждалих змогла отримати доступ до механізму компенсацій.

Після цього спеціальна комісія, яка буде створена при кожній громаді чи військовій адміністрації, аналізує заявки та забезпечує обстеження зруйнованого об’єкту, по суті — встановлює факт знищення. На основі цього вона приймає рішення щодо надання чи ненадання компенсації.

Вартість визначатиметься за спеціальною методикою, що визначена Урядом. В основі – вартість квадратного метра у тому чи іншому регіоні.

Логічне питання, яке турбує багатьох – як довго це може тривати? Законопроєкт подбав про те, щоб жодних затягувань з обстеженням та оцінкою не було.

Протягом 30 днів комісія повинна розглянути заяву, всі супутні документи і прийняти рішення щодо надання компенсації.

Нам важливо, що створення комісії буде саме на місцях, адже це та ефективна децентралізація повноважень, яку ми побудуємо на всіх рівнях діалогу держави та регіонів.

Всі вже втомились від формули "Київ все вирішує", нам треба будувати відповідальне місцеве самоврядування.

Якщо комісія дає "зелене світло" для надання компенсації, заявнику надається житловий сертифікат на суму, яка відображає вартість його зруйнованого житла.

Отриманий сертифікат можна використати протягом 5 років для купівлі квартири, приватного, садового чи дачного будинку на первинному чи вторинному ринках.

Обрати житло для купівлі можна у будь-якому регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій та тих, де відбуваються бойові дії.

Якщо ж коштів житлового сертифікату не вистачатиме на бажане житло,то людина може додати свої гроші.

Для тих, хто хоче побудувати будинок з нуля, ми наразі створюємо альтернативний механізм, який дозволить отримати гроші на спеціальний рахунок.

Але наголошу, що це стосується виключно осіб, які втратили свій приватний, садовий або дачний будинок. Ми впевнені, що це справедливо, якщо ці люди отримають таку можливість.

І наостанок, напевне, одне із питань, яке найбільше дискутується — звідки гроші на компенсацію?

Ми розраховуємо на те, що базовим джерелом компенсації стануть заарештовані активи російської федерації. росія має заплатити за вчинені злочини. Маємо підтримку міжнародних інституцій і швидкі процеси в судах.

Очевидно, що законопроєкт не закриває всіх питань щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування.

Його варто сприймати перш за все як рамку, на основі якої буде розроблено комплекс підзаконних актів. Розраховуємо на підтримку експертної громадськості для консолідації зусиль.

Законопроєкт 7198 – одна із складових реформи містобудування. Вже зараз ми закладаємо стратегію післявоєнної відбудови України.