На Луганській ТЕС Ахметова закінчилося вугілля

У компанії ДТЕК Ріната Ахметова закінчилося вугілля на Луганській ТЕС, робота станції переведена на резервне паливо - газ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook експерт з питань енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

"З 11 жовтня російська сторона не дає квоти на поставки вугілля, яке їхало, звичайно, не з Роттердаму, а виключно із Ростовської області РФ. Зі свого боку ДТЕК не сформував достатні запаси вугілля для мінімізації ризиків в опалювальний сезон, тому станція повністю залежала від роботи "з коліс", - пояснив Герус.

"Собівартість на газу - близько 3,5 грн за кВт-год. Зараз "вугільним" тарифом покривається біля 1,75 грн за кВт-год", - навів дані експерт.

"Уряд Гройсмана ще у минулу середу прийняв рішення, щоб інші виробники давали додаткові платежі на Луганську ТЕС, компенсуючи частково збитки цієї станції. Але НКРЕКП (принаймні поки) не приймає такого рішення - у порядку денному на цей тиждень такого питання немає", - повідомив Герус.

"Отже, від сьогодні ДТЕК-Луганська ТЕС буде генерувати збитки у розмірі 14 млн грн у добу, до кінця року це буде біля 850 млн грн. При загальній річній EBITDA ДТЕКу понад 20 млрд грн це не критично, хоча і болюче", - зауважив експерт.

Нагадаємо, за даними Міненерговугілля, поставки на Луганську ТЕС припинилися 12 жовтня. Останню поставку антрацитового вугілля в обсязі 6,8 тис. тон було здійснено 11 жовтня.

Економічна правда