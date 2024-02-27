Кількість фахівців найбільших ІТ-компаній України за рік скоротилась на понад 10 тисяч - дослідження

Загальна кількість працівників 50 найбільших ІТ-компаній України протягом минулого року скоротилась на 10,7 тисячі осіб.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Аналітики підрахували, що загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024 року становить 81,8 тис.

"Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%)", - йдеться в дослідженні.

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За увесь 2023 рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.

DOU вказує, що відплив торкнувся передусім технічних фахівців. Їхня кількість у топ-50 зменшилася на 3,7 тисячі за останні пів року.

Зараз технічні фахівці нині становлять 77% від загальної кількості людей у 50 найбільших компаніях. Їхня частка переважно зростала до липня 2022-го, але відтоді почала зменшуватися — на 4% за півтора року.

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"Це корелює з трендом на ринку праці: кількість нетехнічних вакансій зростає, з технічними — зворотна ситуація", - йдеться в дослідженні.

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