Недовіра до ветеранів та інвалідів, залучення жінок на "чоловічі" посади: тенденції ринку праці

Попри дефіцит кадрів в Україні, особливо чоловіків, роботодавці побоюються брати на роботу ветеранів та інвалідів, натомість жінок все частіше набирають на "чоловічі" посади, де необхідні певні фізичні навантаження.

Такі тенденції ринку праці показало дослідження Конфедерації роботодавців України.

"Роботодавці побоюються, що при працевлаштуванні ветеранів вони зіштовхнуться з важким психоемоційним станом таких працівників (79%), алкогольною чи наркотичною залежністю (25%), конфліктністю (24%). Виходом може бути розвиток індивідуальної зайнятості ветеранів та осіб з інвалідністю", - йдеться в дослідженні.

Фіксуються також випадки звільнення ветеранів з незрозумілих, на перший погляд, причин. Однак за детального з'ясування виявляється, що працівник, який на війні командував підрозділом, може бути не готовий повертатися на посаду підлеглого в мирному житті.

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З іншого боку, через дефіцит чоловіків підприємства почали залучати жінок на "чоловічі" посади, і після повномасштабного вторгнення стрімко зростає роль жінок в економіці.

Практика переведення на вакантні місця жінок є у сфері металообробки й переробки агропродукції, на виробництвах із високим рівнем автоматизації, якщо можна швидко провести перенавчання.

"Часто робота на новій посаді потребує від жінок виконання певних фізичних навантажень. Така практика поширюється, зокрема, у меблевій промисловості", - зазначено в дослідженні.

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Ще одним трендом на ринку праці називають наявний високий рівень недовіри між роботодавцями й особами з інвалідністю.

В основі недовіри - брак знань роботодавців про цих осіб і не завжди задовільний рівень їхньої кваліфікації: 61% зазначив, що їх сприймають як "непрацездатних" і "людей з труднощами в спілкуванні", тому роботодавці не хочуть брати їх на роботу.

"Для осіб з інвалідністю робота надзвичайно важлива, оскільки вона дає певну фінансову свободу і дозволяє відчувати свою затребуваність. Плинність кадрів серед осіб з інвалідністю вдвічі менша, ніж серед працівників без обмежень. Тривалість роботи на тій самій посаді суттєво більша", - повідомляється в дослідженні.

Серед інших нових трендів у Конфедерації роботодавців України відзначили втричі вищий інтерес до заснування бізнесу серед ветеранів, ніж серед пересічних українців. Зокрема - через небажання ветеранів змиритися з їхнім нинішнім соціальним становищем.

"Часто демобілізованим складно змиритися з тим, що під час служби вони отримували 100 тис. грн, а після повернення заробляють 18-20 тис. грн", - зазначено в дослідженні ще одну причину.

Автори дослідження наголошують, що залучення на ринок праці осіб з інвалідністю та ветеранів є важливим фактором компенсації дефіциту на ринку праці.

Конфедерація роботодавців розробила також інструкцію з працевлаштування осіб з інвалідністю, у якій зібрала практичні поради щодо вимог законодавства щодо їх залучення на ринок праці.

Нагадуємо:

Проблема дефіциту кадрів останнім часом увійшла до трійки ключових для бізнесу.

Аналітики ринку праці в Україні продовжують спостерігати хронічний брак кваліфікованих кандидатів на вакансії. А роботодавцям дедалі складніше знаходити фахівців.