Боротьба зі спекуляцією квитками на Варшаву: застосунок Укрзалізниці інтегрували із "Дією"

Відсьогодні придбати квитки на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна лише з "Дія.Підписом".

Такий крок має вплинути на ситуацію з масовою перекупкою квитків на цьому напрямку, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Укрзалізниця продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували вартості та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати товар на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна лише з "Дія.Підписом", - зазначив урядовець.

Верифікація акаунту через "Дію" покликана підтвердити, що покупець — справжня людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують.

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"Людина більше не зможе купити онлайн без жодних винятків, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти перевірку через інший пристрій", - зазначив віцепрем'єр.

Також, ця функція полегшить повернення квитків на міжнародні маршрути.

"Останнім часом для повернення міжнародних квітів потрібно було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки "Дія.Підпису" це в минулому. Тепер в застосунку УЗ це за кілька секунд", - наголосив Федоров.

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Нагадуємо:

Раніше Укрзалізниця перевела продаж квитків на поїзд Київ – Варшава повністю в онлайн, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ - Варшава - Київ онлайн в одні руки, тепер обмежена 4 квитками на одне замовлення.

Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, блокуються IT-системою автоматично.