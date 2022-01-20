Instagram вперше випередив Facebook за кількістю користувачів в Україні – дослідження
Вперше за час існування 2 соцмереж в Україні Instagram випередив Facebook за кількістю користувачів.
Про це йдеться у дослідженні комунікаційного агентства plusone social impact.
За останні пів року українська аудиторія Facebook зросла на 800 тис - до 16,8 млн користувачів.
Натомість Instagram зріс одразу на 2,3 млн - до 17,3 млн, йдеться у дослідженні.
Також на 3,8 млн зросла аудиторія тих, кого можна охопити рекламними інструментами Meta - до 27,8 млн.
При цьому, найбільшу аудиторію 18+ в Україні має YouTube - 23,5 млн користувачів. Далі йде Facebook - 16,4 млн, потім - Instagram (15,8 млн) та TikTok (12 млн).
"Якщо дивитися у розрізі вікових груп, то серед 18-24-річних лідирує TikTok, серед 25+ - YouTube.
А Instagram є другим за аудиторією серед 18-24-річних та 25-34-річних. У віковій групі 35+ Facebook йде слідом за YouTube за кількістю користувачів", - кажуть автори дослідження.
При цьому, Instagram покращив свої позиції у всіх обласних центрах - показник проникнення зріс у середньому на понад 5%.
Міста-лідери - Київ (+10%), Івано-Франківськ (+7,8%) і Запоріжжя (+6,8%).
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Економічна правда
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