Буданов просить Кличка забрати землю у Фукса, де той будує ЖК

Будівництво ЖК Oasis bud development

Головне управління розвідки просить міську владу Києва розірвати договір оренди земельної ділянки на Рибальському півострові з компанією російського бізнесмена Павла Фукса.

Про це йдеться у листі начальника ГУР МОУ Кирила Буданова на адресу київського міського голови Віталія Кличка, який є у розпорядженні Економічної правди.

Зокрема, Головне управління розвідки Міністерства оборони просить вжити заходів щодо виконання вимог санкцій, застосованих відносно громадянина Російської Федерації Фукса Павла Яковича в частині зупинки дії рішення Київської міської ради від 20.12.2016 про передачу в оренду підконтрольному йому ТОВ "Інтерстрой груп" трьох земельних ділянок загальною площею понад 5 га на вул. Електриків, 28 у Подільському районі.

"Інтерстрой груп" є замовником будівництва житлового комплексу Oasis. Девелопером проєкту виступає компанія bUd Development. За даними джерел ЕП, реальними бенефіціарами bUd до лютого 2022 року були президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір, народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар та забудовниця Владислава Молчанова.

Також вкладати кошти у будівництво комплексів під брендом bUd Development могли інші "тіньові" інвестори, переважно бізнесмени та політики, виступаючи ситуативними партнерами.

У листі Буданова до Кличка зазначається, що будівництво ЖК Oasis здійснюється у безпосередній близькості від ГУР Міноборони, що несе загрозу державній безпеці та може завдати шкоди національним інтересам України.

В ГУР нагадують, що персональні санкції Ради Нацбезпеки і оборони проти Фукса були запроваджені в червні 2021 року.

ВІДЕО ДНЯ

У відповіді Кличка йдеться, що згідно з законодавством, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім деяких винятків. Такими винятками може бути рішення суду, невиконання умов договору та інше.

В управлінні інформаційного забезпечення КМДА повідомили, що Департамент земельних ресурсів запланував провести обстеження згаданих земельних ділянок для з’ясування обставин щодо виконання умов договорів оренди та наявності підстав для підготовки проєкту рішення Київської міської ради про розірвання договорів у односторонньому порядку.

Крім того, КМДА направила до Державної податкової служби лист із запитом щодо наявності чи відсутності заборгованості сплати платежів з орендної плати. Систематична несплата орендної плати за земельні ділянки є однією з підстав розірвання договорів оренди.

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко був одним із гостей на святкуванні дня народження Фукса в Козині у 2021 році, стилізованому під Венеційський карнавал.

За даними сервісу ЛУН, будівництво ЖК Oasis зупинилося в лютому 2022 року і досі не відновлене. Раніше ЕП писала, що bUd Development та інші компанії Столара можуть не відновити роботи на будівельних майданчиках.

Рекомендуємо почитати: Завдання – вижити. Хто з київських забудовників може піти з ринку

Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом у Києві

Економічна правда