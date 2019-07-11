Стало відомо, скільки Порошенко отримав від Тігіпка за "Кузню на Рибальському"
Інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за 235,8 мільйонів доларів, а фонд "ВІК" Ігоря Кононенка - 64,2 мільйони.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звітність фондів бізнес-партнерів.
Компанія Ewins Limited бізнесмена Сергія Тігіпка викупила частки Порошенко і Кононенко 15 листопада 2018 року.
Пакет Порошенко містив 73,9% акцій, Кононенка - 20,1%. Ціна акції за обома договорами становила 93 долари за штуку.
"У результаті таких успішних угод чистий прибуток фонду Порошенка в 2018 році зросла до 6,6 млрд гривень з 19 млн роком раніше, чистий прибуток фонду Кононенко становила 1,7 млрд гривень у порівнянні з 40,9 млн грн у 2017 році.
Це збільшило нерозподілений прибуток фондів на кінець минулого року відповідно до 7,9 млрд грн і 2,3 млрд грн", - зазначає агентство.
Відповідно до звітів, на кінець 2018 року фонд Порошенка повністю вийшов зі складу акціонерів "Кузні", тоді як у фонда Кононенка значилося 1 155 акцій, хоча за договором купівлі-продажу він реалізував всі 690 046 акцій, які були у нього на початок минулого року.
Нагадуємо:
Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.
У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.
З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.
Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.
У 2017 році його прибуток склав 18,6 млн грн, а виручка — 776 млн грн.
Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
Нагадаємо, що в кінці лютого 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.
За підсумками роботи в 2018 році завод збільшив чистий прибуток на 77,84% — до 33,12 мільйона гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua