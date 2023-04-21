Третя спроба приватизувати Білгород-Дністровський порт, друга – Ізмаїльський винзавод, перша – вилучити "Укрнафтобуріння"

Корпоративне управління держпідприємств

ВАКС продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці. 17 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на два місяці строк дії процесуальних обов'язків, покладених на екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора, слідчого судді чи суду;

не залишати межі Київської області без спеціального дозволу детектива або прокурора, які ведуть цю справу;

повідомляти детектива та прокурора про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Як повідомили в юридичній компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва, йому повернули документи про громадянство і дозволили пересуватися Київською областю.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявили, що адвокати Коболєва подали клопотання до ВАКС із проханням скасувати запобіжний захід щодо внесення застави у 230 млн грн та встановлення процесуальних обов'язків, замінивши його на особисте зобов'язання.

У САП наголошують, що попри те, що рішення про внесення застави було ухвалено ще 1 березня 2023 року, кошти на заставу у повному обсязі ще й досі не внесені. Також у САП додали, що прокурор не погоджується із застосуванням до Коболєва більш м’якого запобіжного заходу та відстоюватиме у суді свою позицію.

Згодом САП повідомила, що ВАКС залишив без розгляду клопотання сторони захисту.

Раніше ми повідомляли, що ВАКС відмовив детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування щодо Коболєва.

Невдовзі після ухвали про відмову в задоволенні клопотання НАБУ САП повідомила, що досудове розслідування завершено, а його матеріали доступні підозрюваному [Коболєву – SOE Weekly] та його захисту (див. попередній дайджест).

Як ми повідомляли раніше, 19 січня 2023 року НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні (незаконному нарахуванні собі) у 2018 році понад 229 млн грн, які були частиною премій, виділених команді "Нафтогазу" у травні 2018 року за історичну перемогу компанії над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді.

Більш детальну інформацію про справу Коболєва можна знайти у наших попередніх дайджестах.

Аналіз цього кейсу читайте у серії колонок членів команди SOE Weekly Андрія Бойцуна, Олександра Лисенка та Дмитра Яблоновського: "Чи є премії Коболєва загрозою для реформи корпоративного управління? Частина 1, Частина 2 та Частина 3".

Кабмін призначив нового члена правління "Укрзалізниці". 18 квітня 2023 року Кабінет Міністрів призначив Антона Мішина новим членом правління "Укрзалізниці" строком на шість місяців.

[Відповідно до статуту "Укрзалізниці", Кабмін призначає голову та членів правління за поданням наглядової ради "Укрзалізниці". Таким чином, у випадку "Укрзалізниці" Кабмін приймає фінальне рішення не лише щодо призначення голови правління, але й всіх інших членів правління компанії. – SOE Weekly.]

Мішин обіймає посаду фінансового директора "Укрзалізниці" з серпня 2022 року.

Андрій Мішин Rail.insider

З липня 2019 року по квітень 2022 року він був виконавчим директором та директором з фінансів та ризиків "ДТЕК ВДЕ". З 2016 по 2019 рік працював фінансовим директором "ДТЕК Енерго".

У 2015-2016 роках працював фінансовим директором та членом правління ПАТ "Укртранснафта". З 2014 по 2015 рік був директором департаменту економіки та планування "Нафтогазу".

З 2008 по 2013 рік Мішин працював фінансовим директором Єнакіївського металургійного заводу (входить до групи "Метінвест").

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, компанії прагне вийти на беззбитковість, тому завдання Мішина полягає у тому, щоби оптимізувати фінансові процеси та продовжити скорочення витрат.

[Як ми повідомляли раніше, у 2022 році "Укрзалізниця" отримала 11 млрд грн збитку, а у 2023 році очікує вдвічі більші збитки, а саме 20,2 млрд грн – SOE Weekly.]

Ще одним пріоритетом для Мішина є зміцнення та розвиток відносин з міжнародними фінансовими партнерами, підтримка яких зараз є критично важливою для розвитку "Укрзалізниці", додав Лященко.

Раніше ми повідомляли, що 21 березня 2023 року Кабінет Міністрів звільнив Олександра Камишіна з посади голови правління "Укрзалізниці" та призначив на його місце іншого члена правління компанії Євгена Лященка терміном на два роки.