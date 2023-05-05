Українська авіакомпанія SkyUp виходить на ринок ЄС

Авіакомпанія SkyUp MT отримала необхідні для виконання рейсів в ЄС сертифікати та ліцензії і зареєструвала свій офіс на Мальті, що в перспективі дозволить відкрити регулярні рейси з Європи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

SkyUp MT отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL). Крім того, компанія зареєструвала свій офіс на території Мальти, тобто держави-членкині ЄС.

Завдяки цьому авіаперевізник зможе виконувати контракти на умовах ветлізу (передачі літака в оренду іншій авіакомпанії разом з екіпажем – ЕП), а в перспективі – відкривати регулярні рейси з Європи.

"Отримання сертифікату AOC та ліцензії AOL — важливий етап повноцінного розгортання діяльності SkyUp MT у Європі. Про подальші кроки повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні компанії.

Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак. Ним став Boeing 737-800 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць. У компанії кажуть, що раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines і має напис The Power of Freedom, який нанесли у рамках партнерства з фандрейзинговою платформою UNITED24.

До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати ще літаки, однак вони будуть не з флоту українського SkyUp, а надійдуть за новими контрактами.

Нагадуємо:

Торік повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp Airlines працює над реєстрацією SkyUp MT (Мальта) у Євросоюзі та залученням до роботи українських фахівців.