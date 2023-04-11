Польоти над Україною відновлять одразу після закінчення війни - Украерорух

Український повітряний простір відкриється одразу після закінчення війни.

Про це повідомила пресслужба ДП "Украерорух".

"Сьогодні інформаційний простір України сколихнула новина щодо чергового прогнозу Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року. Не могли лишитися осторонь таких повідомлень, тому детально інформуємо стосовно особливостей підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба", - йдеться в повідомленні.

В "Украерорух" пояснили, що опублікований прогноз Євроконтролю базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови, Росії та Білорусі, суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.

"Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування", - додали в держпідприємстві.

В "Украерорух" наголосили, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнну аналітику для створення своїх прогнозів. Також вказані розрахунки не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

Нагадуємо:

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.