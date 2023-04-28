Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

Хоча весна та літо є традиційно сезонами з надлишковою потужністю в енергосистемі, цьогоріч дефіцит може утворитися і влітку через пошкодження обладнання.

Про це очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в етері Єдиних новин.

Зазвичай протягом весни й літа спостерігається надлишок потужності, який дозволяє Україні експортувати електроенергію, але цьогоріч через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку.

"Ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших. На це впливають масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишається декілька великих електростанцій", – зазначив Кудрицький.

Потужності цих електростанцій не вистачало взимку і не вистачає зараз, додав він. В Україні будуть активувати всі наявні генеруючі потужності, аби підтримувати баланс енергосистеми у період ремонтів.

Кудрицький уточнив, що дефіцит буде компенсуватися збільшенням потужності на теплових електростанціях, які будуть доступні нам. Також можливо, що замість експорту електроенергії, який зараз здійснюється, буде активовано імпорт для покриття споживання.

Нагадуємо:

Електростанції наприкінці квітня розпочали щорічну ремонтну кампанію, обов’язкову для підготовки до зимового періоду.





