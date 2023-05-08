Міненерго й "Укренерго" спростували фейки про введення графіків відключень світла

Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам.

Про це йдеться у заяві Міненерго.

"Останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам.

Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності! Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується", - підкреслили в міністерстві.

"Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання.

Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону.

"Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.

Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також заявили, що наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає.

"В соцмережах нова, поки невелика, хвиля бажаючих поманіпулювати та чутливій темі електропостачання. Окремі телеграм-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал.

Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Це все брехня. Захиститися від пройдисвітів дуже просто - споживати інформацію виключно з перевірених джерел", - йдеться у позиції держкомпанії.

В "Укренерго" нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі наразі публікують тричі на тиждень - якщо не трапляється надзвичайних подій.

Економічна правда