Кількість електрокарів в Україні за рік зросла майже на третину – Опендатабот

В Україну за 11 місяців 2022 року ввезил на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період 2021 року: 11 700 проти 9 130.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Торік, в середньому, в Україну ввозили 830 електрокарів на місяць. У перший місяць вторгнення РФ кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала.

"Сплеск" ввезень електроавто зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази - до 1540 електрокарів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як і торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf. У 2022 році було ввезено 2 154 таке авто - це 18% від усіх ввезених електрокарів за період.

На другому місці Volkswagen ID.4 - 1 142 авто: 10% від загальної кількості електрокарів.

Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає топ-3 найпопулярніших електроавто в Україні: цьогоріч 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.

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Нагадаємо:

За листопад українці зареєстрували 14,9 тисяч вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 1% менше, ніж у жовтні цього року, і майже вчетверо менше у порівнянні з торішнім показником.

Економічна правда