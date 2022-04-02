Окупанти зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод
Російські окупанти атакували Кременчук, зокрема масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", – повідомив Лунін.
Постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує, додав голова ОВА. Зазначається, що екологічної катастрофи немає, і ДСНС контролює ситуацію.
"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", – підкреслив він.
Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") – найбільший в Україні (і єдиний) нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 млн тонн. У компанії 43,05% акцій належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.
Нагадуємо:
Російські війська обстріляли об’єкти інфраструктури в Миргороді Полтавської області, пошкоджено злітну смугу аеропорту.
Повідомлялося, що також тривають обстріли Кременчука: зазнала ударів промислова зона, була пожежа.
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