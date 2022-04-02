Окупанти зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод

Російські окупанти атакували Кременчук, зокрема масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", – повідомив Лунін.

Постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує, додав голова ОВА. Зазначається, що екологічної катастрофи немає, і ДСНС контролює ситуацію.

"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", – підкреслив він.

Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") – найбільший в Україні (і єдиний) нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 млн тонн. У компанії 43,05% акцій належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

Нагадуємо:

Російські війська обстріляли об’єкти інфраструктури в Миргороді Полтавської області, пошкоджено злітну смугу аеропорту.

Повідомлялося, що також тривають обстріли Кременчука: зазнала ударів промислова зона, була пожежа.





