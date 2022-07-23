НБУ каже, що ціни на пальне зростуть. А можливо і не зростуть. Чому?

Чому попри падіння офіційного курсу гривні не варто очікувати підвищення цін на пальне, а в окремих регіонах можна навіть сподіватися на їх зниження?

21 липня Нацбанк підвищив офіційний курс американської валюти відносно української до 36,6 грн за дол. Таким чином, гривня девальвувала на 25%.

Це рішення означає, що імпортери купуватимуть іноземну валюту дорожче, а різницю закладатимуть у кінцеву вартість товарів. Представники НБУ попередили, що це призведе до зростання цін, зокрема на нафтопродукти.

Утім, опитані ЕП учасники ринку припускають, що ціни на АЗС можуть не змінитися, а в окремих областях варто сподіватися навіть на їх зниження.

Чому вартість пального прив'язана до курсу гривні? До початку великої війни 75-80% нафтопродуктів Україна імпортувала. Решта припадала на вітчизняні Кременчуцький НПЗ та Шебелинський ГПЗ. Наразі ці підприємства зупинені через російські ракетні обстріли. Розраховувати на відновлення їх роботи найближчим часом не доводиться, тож тепер Україна повністю залежить від постачання пального з країн Європейського Союзу. Придбати там нафтопродукти українські трейдери можуть лише за іноземну валюту, тому курс гривні є важливою складовою ціни. Як відомо, у перший день вторгнення російських окупантів Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на позначці 29,25 грн. З 21 липня курс знизився на 25% до 36,6 грн.

Хто міг придбати валюту за офіційним курсом? Реальний курс американської валюти з перших днів великої війни був набагато вищим за офіційний, в окремі дні різниця сягала 7-8 грн. Пальне до 7 липня входило до переліку товарів критичного імпорту, і трейдери могли купувати валюту для його придбання за офіційним курсом в НБУ. Усе буде 36,6. Чому НБУ підвищив курс долара та до чого це може призвести

Чи був готовий до такого кроку регулятора ринок? За словами директора групи компаній PRIME Дмитра Леушкіна, новина про підвищення курсу долара стала для ринку справжнім шоком. "Зранку в четвер (21 липня – ЕП) гуртовий ринок вийшов зі старими цінами, а після оприлюднення рішення регулятора всі виставили нові ціни", – каже він. Як стверджує директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, вартість закупівлі пального для імпортерів зросла на 10 грн за літр. Одразу після рішення НБУ приблизно на таку ж суму підвищилися гуртові ціни. Щоправда, ближче до вечора вони трохи відкотилися: зростання становило 8 грн за літр.

Тобто варто чекати зростання цін на АЗС? За розрахунками економістів та представників Національного банку, зниження офіційного курсу гривні повинно призвести до подорожчання пального. Утім, учасники ринку вважають, що цього можна уникнути. Як це можливо? По-перше, останнім часом трейдери закладали у вартість пального високу маржу прибутковості. Усі очікували, що завдяки її скороченню ціни на пальне протягом наступних двох тижнів зменшаться на 5-8 грн за літр. Тепер же цей потенціал може нівелюватися курсовим стрибком. Якщо просто, то окремі мережі під час війни заробляли надприбутки, які в окремих випадках могли сягати від 10 грн за літр до 20 грн за літр. "Така маржа дозволила залити ринок скрапленим газом та дизельним пальним і значно покращити ситуацію з бензином. Насичення ринку спричинило очікуваний результат: гостру конкуренцію та падіння цін", – каже Куюн. По-друге, знижуються світові ціни на нафту і нафтопродукти.

Чому трейдери тримали маржу на такому рівні? За словами експерта ринку пального Геннадія Рябцева, зараз вартість нафтопродуктів в Україні сильно завищена через військові ризики. "Причинами великої маржі були необхідність повної перебудови логістики, втрата морських поставок, затори на дорогах, ракетні удари по нафтобазах у перші місяці війни, втрата об’єктів інфраструктури", – сказав він.