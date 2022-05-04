"Відмова від газу з Росії коштує ЄС менше, ніж перший рік ковіду". Член групи з питань санкцій Андрій Пишний

Що необхідно для повного ембарго на нафту і газ з Росії, відключення від SWIFT усіх російських банків і торговельної блокади.

Декілька тижнів тому Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, так звана "група Макфола-Єрмака", презентувала свій план дій і заходів, які повинні стримати російську агресію.

Координують роботу групи голова Офісу президента Андрій Єрмак та відомий американський дипломат Майкл Макфол. В ній більше 50 експертів, серед членів групи політичний економіст Френсіс Фукуяма, історик Тімоті Еш, російські економісти, українські фахівці та посадовці.

Розроблений ними план складається з 10 основних пунктів. Вони стосуються енергетичного експорту, міжнародної торгівлі, бізнесу та дотримання санкцій.

Зазначені в ньому заходи можуть завдати суттєвої шкоди російській економіці, але питання в тому, чи можна цей план втілити в життя. Це уже залежать від реальних планів і рішень Сполучених Штатів, Євросоюзу та його окремих членів, та інших провідних країн.

Адже на шляху будь-якого хорошого плану може виникнути своя Угорщина, яка, наприклад, буде зупиняти нафтове ембарго.

Що із згаданого плану може опинитись в анонсованому Шостому пакеті санкцій для Росії, як реалізувати ці ініціативи з урахуванням існуючого супротиву в тому ж ЄС, та які із запропонованих заборон є не тільки "ефектними", а ще і "ефективними".

Про це ЕП напередодні поговорила з одним з членів групи, колишнім головою Ощадбанку Андрієм Пишним.

— Є наразі пакет санкцій так званої групи "Макфола-Єрмака". Що далі, який алгоритм, як все це реалізувати?

— Сам факт об’єднання таких авторитетних та визнаних у світі експертів навколо однієї мети — це вже результат і сильне повідомлення. До складу групи увійшли півсотні експертів: дипломати, фінансисти, правники, які представляють Прінстонський, Оксфордський, Колумбійський, Стенфордський, Кембриджський та інші провідні університети. Рівень експертизи фантастичний.

Усі ми разом, та кожен окремо, так чи інакше виступаємо провідниками розробленого групою плану. Ми аргументуємо, доносимо і відстоюємо конкретні заходи.

Головна думка — санкційний тиск має бути більшим, значно більшим, необхідно зробити це негайно. Тобто, максимальна кількість санкцій з максимальними короткостроковими наслідками, щоб посилити тиск на режим путіна вже зараз.

— Як ми це доносимо до тих країн, які можуть ці санкції, власне, запровадити?

— Протягом трьох тижнів група займалася розробкою комплексного Плану дій. Саме комплексного, такого, який бачить не лише секторальні аспекти санкційного тиску, а розглядає санкційні заходи як комплекс взаємопов’язаних та системних рішень.

Українській частині експертної групи це завдання сформулював Володимир Зеленський: санаційний тиск має зростати, зростати експоненційно і бути всеосяжним, синергетичним. Ухилення, лазівки, виключення мають виявлятися та аргументовано усуватися.

План має допомогти політичному керівництву, дипломатичному корпусу, органам державної влади вибудувати оперативні робочі плани та наповнити вимоги України достатньою та авторитетною експертизою.

В тексті презентованого документу немає жодних випадкових фраз, все дискутувалося активно, і до останнього моменту. Президент так само підключався до наших "зумів", Андрій Єрмак забезпечував щотижневу динаміку засідань. Лідерство Майкла Макфола в формуванні та модерації міжнародної частини експертної групи це щось неймовірне — майстер-клас з психології, дипломатії та глибокого знання матеріалу.

Наразі план дій презентований журналістам, він окремо презентований послам G7 та на конференції за участі 200 журналістів та експертів, що організували на Стенфордській площадці.

— План санкцій не погодили усі учасники міжнародної робочої групи, це вказано в документі. Де експерти не зійшлися?

— Мені невідомо, щоб хтось з учасників виступив проти плану санкцій в цілому, або проти конкретних заходів. Так, вступна заява містить формулювання, що метою групи не було підготувати консенсусний документ, а розширений перелік можливих заходів тиску, і що член групи може мати щодо конкретної дії та санкції окрему думку, відмінну від позиції інших.

Як на мене це і є прояв дипломатичного таланту Макфола. Попри цю заяву, за результатами роботи ми вийшли саме на консенсусний документ з якісною деталізацією. А усі дискусійні питання в рамках аналізу впливів та конкретних дій винесли на наступний етап, який наразі триває.

Дискусія точилась навколо прогнозів, етапів, пошуку правильної тональності та аргументів. Чому це треба робити саме так і саме тепер. Наприклад, у фінансовому секторі дискутували проблему різнокаліберності санкційного тиску та нерівномірність їхнього охоплення.

— У чому цінність російських експертів в роботі групи з напрацювання санкцій?

— Цінність будь-якого експерта в його експертизі та репутації. Сергія Алексашенко та Сергія Гурієва до складу групи запросив Майкл Макфол. Їхня антипутінська позиція добре відома і відчувалась. Їхні коментарі і експертиза, вочевидь, корисні. Крім того, ми маємо усі підстави повністю довіряти вибору пана Макфола.

Енергетика

— Деякі країни, зокрема Угорщина, вже публічно заявили про неможливість запровадження ембарго на закупівлю російської нафти і газу. Зараз всередині ЄС тривають дискусії. Чи все це може закінчитись, на вашу думку?

— По-перше, слід говорити не про категоричну відмову. Якраз навпаки, ми бачимо злам та еволюцію позиції і публічне усвідомлення очевидного: путінський газ — це зброя масового ураження пролонгованої дії.

По друге: за останні місяці, а особливо після вторгнення Росії та злочинів путінської армії ми бачимо, як категоричність змінює полярність: 5000 касок перетворюється на зенітні самохідні установки Gepard, розмови про неможливість ембарго — на торгову блокаду та прискорений режим пошуку повної відмови, SWIFT — на de-SWIFT, несприйняття членства України в ЄС — на прискорений рух до статусу кандидата.

По-третє: я довіряю експертизі наших колег з "Нафтогазу": Німеччина, Австрія, Угорщин, могли і б зараз повністю відмовитися від російського газу. За розрахунками, негативний ефект для їхніх економік був би меншим, ніж у перший рік пандемії ковіду.

Проте потужні гравці, пов’язані з Росією, не хочуть втрачати прибутки, і це є важливим чинником. Тому, щоб ввести ембарго, потрібно з одного боку пом’якшити негативний ефект на економіку, а з іншого — збільшувати суспільний і політичний тиск на зацікавлені сторони.

Цей пункт реально виконати, хоча і непросто.

— Які ж все-таки конкретні кроки треба запровадити для послаблення Росії в питанні експорту енергоносіїв?

— Насамперед, є усвідомлення необхідності і, головне, неминучості цього кроку. Росія зухвало продемонструвала те, що Україна роками говорила на кожному перехресті: путінський газ — це не про гроші, це про війну і глобальну небезпеку.

Енергетичний кластер нашої групи називає серед заходів пом’якшення економічних шоків для європейських країн тимчасові виключення на імпорт російського газу саме газопроводами, бо є ще і російський зріджений газ. Але це тільки за певних умов. Наприклад, якщо левова частка платежів за газ заморожується на escrow -рахунках.

Інша можливість — спеціальне мито на імпорт російського газу. Також це збільшення поставок газу до ЄС з інших країн, зменшення споживання газу в ЄС, зменшення ціни на російський газ через розумні економічні стимули, політичні та регуляторні рішення.

Власне, найближче засідання групи якраз і буде присвячене цій темі. Зараз напрацьовується roadmap. Сподіваюсь, на цьому тижні опублікуємо.

— Коли можуть впровадити мита або податок на імпорт російської сирої нафти. Як виглядає процедура ухвалення такого рішення в тому ж ЄС?

— За політичної волі такі заходи можуть бути запроваджені впродовж лічених тижнів. Це важливе рішення, тому в його ухваленні мають бути задіяні Рада ЄС, Європарламент, Єврокомісія і навіть Європейська рада.

— Як технічно будуть працювати спеціальні escrow-рахунки? Де вони будуть відкриватися? Є ризик, що Росія просто сама відмовиться від постачання газу та нафти, коли зіткнеться з таким механізмом оплати?

— Найпростіший варіант — це запровадження так званих фінансових санкцій, які обмежать переведення грошей з рахунків, на які покупці російського газу платять за газ. При цьому це має бути виключенням з ембарго — тобто, вводиться заборона купувати російський газ, якщо тільки оплата не здійснюється на рахунки, які в свою чергу знаходяться під фінансовими санкціями.

Ризик того, що Росія сама відмовиться постачати за таких умов є. Але, по-перше, Росія не має особливих альтернатив, що робити з газом та нафтою, які вже виходять на поверхню. А тут хоча і тимчасово заморожені, але великі гроші.

По-друге, такі обмеження автоматично не звільняють російські компанії від необхідності виконувати вже укладені контракти. По-третє, цей механізм може передбачати, що частина грошей відразу поступає в Росію, тобто це теж стимул не припиняти поставки.

Але, варто наголосити: режим escrow-рахунків, це в тому числі інструмент і джерело виплат на користь України за завдані війною збитки, які мають неодмінно бути стягнуті.

— Чи пов'язаний з цим шантаж Росії щодо оплати газу в рублях? Чи може така оплата за озвученою РФ схемою перешкодити у запровадженні цільових рахунків?

— Безпосередньо пов’язаний і це дійсно шантаж. Саме тому Росія і хоче таку схему запровадити. Хоче, щоб західні компанії, які купують російських газ, самі давали інструкції банкам обміняти євро на рублі, які здійснювали переказ на користь "Газпрому".

Переведення у рублі Заходу складно заблокувати, і накладати санкції на західні компанії теж складно.

Фінанси

— Які ключові ризики є для Заходу у відключенні від системи SWIFT усієї банківської систему Росії? Чому Захід не наважується на цей крок навіть в умовах різкого скорочення бізнес-активності західних компаній в РФ?

— Відключення від SWIFT усіх російських банків лежить на столі в усіх владних західних кабінетах з 24 лютого 2022 року. Це була б адекватна і ефективна реакція у відповідь на вторгнення, і Україна продовжує наполягати на цьому.

Після п’ятої хвилі санкцій, розширення de-swift на усі російські банки є не лише цілком можливим, а закономірним і необхідним кроком. Більшість ризиків, з якими б довелося зіткнутися західним компаніям, мінімізовані або вже реалізовані.

Російський фінансовий сектор не просто токсичний, він отруйний. Я не бачу жодних перешкод для запровадження повного блокуючого пакету санкцій проти банківського сектору, включно зі Сбєром і Газпромомбанком. Власне, це ми і рекомендуємо зробити якомога швидше.

Єдине пояснення відтягування — це спроба зберегти поступовість і наростаючий ефект санкційного тиску з розрахунку, що поступ тиску стимулюватиме путінський режим отямитись. На моє особисте переконання, сподіватися на це — марна втрата часу.

— До яких заходів можуть вдатися країни ЄС та США, щоб такі банки, як Райффайзен або Юнікредит пішли з російського ринку? Коли це може статись?

— Не можу збагнути, чому такі репутабельні європейські банки як Райфайзен та Юнікредит дотепер, після двох місяців війни, після Бучі, Ірпеня, Мелітополя, після того, як навіть європейська політична риторика змінилась на беззаперечний осуд і активну протидію Росії, досі продовжують працювати там і роблять вигляд, що це ok.

Вони залишать кривавий ринок Росії, це станеться рано чи пізно. Або самі, або з ганьбою і під тиском акціонерів, громадського осуду і санкцій, які, до речі, можуть бути розповсюджені в тому числі і на них. Обидва банки входять в топ 30 російських банків.

Дуже цікаво буде почитати квартальні звіти цих банків і те, як вони виправдовують свої рішення і те, як вони бачать згортання своєї діяльності через ризики подальшого перебування в Росії.

Загальна проблема санкційного тиску щодо російських банків полягає в тому, що він не синхронізований в усіх юрисдикціях. Сполучені Штати запровадили санкції щодо 11 банків, Великобританія — 16, ЄС — 7, Японія — 9. Найбільший список підсанкційний банків в Канади — 23.

І всі ці санкції нерівномірні, різнокаліберні, десь — жорсткі, а десь — декоративні. Зокрема, в Сполучених Штатах Сбєр знаходиться під найбільш суворим блокуючим пакетом санкцій, на відміну від ЄС. Хтось думає, а раптом минеться, а раптом вдасться проскочити. Ні, не вдасться.

Санкції ефективні лише за умови узгодженої санкційноі політики в усіх юрисдикціях, і лише за умови відсутності щілин в санкційних механізмах. Тому вихід Райфайзенбанку і Юнікредиту — це лише питання часу, а також моралі та больового порогу від репутаційних втрат. Росія — могильник для будь-якого цивілізованого бізнесу.

— Якою є ситуація щодо золотовалютних резервів РФ, що відомо наразі?

— Якщо вірити статистиці і Ельвірі Набіуліній (голова Центробанку Росії — ЕП) , міжнародні резерви Росії за останній тиждень скоротилися на 4 млрд доларів – до 607,1 млрд доларів. До цього резерви вже втратили 38,8 млрд доларів. Заморожені – знерухомлені активи – становлять близько половини від цієї суми.

У своєму виступі в держдумі Набіуліна визнала, що ЦБ РФ готувався до заморожування резервів з 2013 року. З кінця 2013 року до кінця 2021 року частка долара в резервах зменшилася майже в чотири рази, частка золота зросла в 2,5 рази – з 8,3% до 21,5%, а частка юаня зросла з 0 до 17%.

При цьому на 1 січня цього року найбільше зросли запаси в Німеччині – з 9,5% до 15,7%, та в Китаї – з 13,8% до 16,8% – це за останні півроку.

— Чи можливо заблокувати Росії можливість користуватися залишками її золотовалютних резервів, номінованих у монетарному золоті та китайських юанях?

— Повні блокуючі санкції, введені США щодо Центробанку Росії, заборонятимуть будь-які транзакції або будь-які відносини з центробанком, його майном чи часткою в будь-якому майні в юрисдикції Штатів.

Тобто, у разі застосування повних блокуючих санкцій на ЦБР, усі його активи в США, чи то в доларах, чи монетарному золоті, будуть заблоковані. Відповідно, користуватися ними Росія не зможе.

Однак резерви, які знаходяться за межами юрисдикції Штатів, та які деноміновані в юанях чи іншій валюті, якщо повні блокуючі санкції не будуть запроваджені відповідними країнами, наприклад Китаєм, не будуть заблоковані, і нерезиденти Штатів зможуть здійснювати транзакції з такими резервами у випадку, якщо ці транзакції не будуть пов’язаними з США та, відповідно, будуть поза юрисдикцією Штатів.

США можуть поширити санкції за межі своєї юрисдикції, запровадивши вторинні санкції на відносини з Центробанком РФ. Це означатиме, що під такі вторинні санкції зможе потрапити будь-яка особа, яка здійснює транзакції з ЦБР, навіть поза межами США.

І наостанок, ефект від санкцій, запроваджених США, буде в рази сильнішим, якщо такі ж повні блокуючі санкції будуть введені країнами ЄС, Великобританії та іншими нашими союзниками. Якщо б ці країни запровадили повні блокуючі санкції проти Центробанку Росії, було б практично неможливо будь-кому проводити операції через ЦБР або з майном ЦБР.

Широкий спектр блокуючих санкцій (в Сполучених Штатах Америки) та блокування активів (в ЄС/Великобританії) щодо Центробанку РФ зробить практично неможливим навіть для нерезидентів США, ЄС та Великобританії здійснення будь-яких операції, транзакції з Центробанком РФ чи його золотовалютними резервами.

Транспорт

— Після 5-го пакету санкцій ЄС російським суднам дозволяється заходити до портів, якщо вони перевозять нафту, нафтопродукти, газ, ядерне паливо, титан, алюміній, мідь, нікель, паладій, залізну руду, продовольство, фармацевтику, гуманітарні товари, а також вугілля до 10 серпня 2022 року.

Усі це – близько 80% російського морського експорту. Які категорії включають винятки у запропонованому вами пакеті санкцій, чи прораховували ви ефект?

— Дуже правильне питання. З цієї точки зору мені сподобалась типологія санкцій, яку на одній з нарад озвучив Єрмак: Санкції діляться на: 1) водночас ефектні й ефективні; 2) ефективні, але неефектні; 3) ефектні, але неефективні; 4) неефектні та неефективні.

Причому останні дві категорії нас не повинні цікавити. У своєму плані група рекомендує максимально скоротити перелік винятків, в ідеалі залишити лише ті, що пов’язані із продовольчою безпекою і гуманітарною потребою.

Окрім того, пропонується посилити обмеження для всіх суден під російським прапором, з російськими кінцевим бенефіціаром і російською командою. Насправді, було б непогано також заборонити суднам під прапором країн ЄС заходити до портів Росії. Ефект, який ми очікуємо, простий: максимальне обмеження торгівлі або здорожчання будь-яких російських товарів.

— Щодо обходу санкцій. Іноземні оглядачі фіксують випадки, коли танкери з російською нафтою відправляються без визначеного пункту призначення, ймовірно, перевантажуючи свою нафту на менші судна у відкритому морі, щоб обійти санкції.

Чи обговорювали ви механізми, що унеможливлюють такий спосіб ухилення від санкцій?

— Дійсно, у ЗМІ з’являються повідомлення про зростання кількості таких танкерів. У відповідній трекінговій інформації танкери позначаються "на замовлення", причому іноді навіть після того, як вже відправились у певний вказаний пункт призначення. Звичайно, це використовується для обходу санкцій, але одночасно свідчить і про ефективність прийнятих санкцій.

По суті, судно по дорозі має знайти порт, який прийме його і його вантаж. А таких все менше, і через вторинні санкції, і через самосанкції. Наприклад, один танкер відмовились розвантажувати почергово у декількох портах Нідерландів.

Інший варіант – це судно перевантажує нафту в інше судно у відкритому морі, після чого утворюється бленд нафти невідомого походження. Думаю, група у деяких подальших робочих документах пропрацює детальні поради щодо подальшого ускладення логістики для російської нафти.

Бензовозами та каністрами на віслюках через Верхній Ульхун нехай тягнуть свою контрабандну нафту, вбивці.

Воєнно-промисловий комплекс

— В документі ми не побачили заходів направлених на військово-промисловий комплекс. Чи варто їх очікувати пізніше? Раніше ЕП писала, що існують лазівки, які використовують європейські виробники озброєння.

У другому пакеті санкцій ЄС від 25 лютого наче ширша заборона, однак без винятків знову не обійшлося. Обмеження експорту знову не зачепили контракти, які були укладені до війни. Крім цього, ЄС залишив невеликий список умов, за яких товари подвійного призначення все ж можуть бути поставлені до Росії.

— Так, ця проблема існує, її не замовчують. Навпаки! Імпорт в Росію продукції ВПК та товарів подвійного призначення – це дикість. Лазівки відомі, але до недавнього часу зберігались не лазівки, а цілі вулиці з двостороннім рухом.

В плані дій це питання і наші пропозиції окреслено не в одному, а в декількох розділах. Розділ 7 "Розширити заходи із контролю за експортом та заборонити імпорт", наприклад, містить перелік заходів в контексті ВПК і товарів подвійного призначення.

Окрім, цього група вийшла з пропозицією визначити Росію спонсором тероризму (SST), визнати збройні сили РФ іноземною терористичною організацією (Foreign Terrorist Organization, FTO) та спеціально визначеними глобальними терористами (Specially Designated Global Terrorists, SDGT).

Передбачається також виключити Росію з Групи фінансових заходів з відмивання грошей (Financial Action Task Force, FATF). Для розуміння – Іран, який знаходиться під санкціями останні 40 років, було включено до "чорного списку" FATF лише в лютому 2020-го.

Загалом чотири основні категорії санкцій, які потягне за собою таке визнання Росії SST, включають: обмеження на іноземну допомогу США, заборона, саме заборона, на експорт і продаж оборонної продукції, певний контроль за експортом товарів подвійного використання, а також різні фінансові та інші обмеження.

Надання статусу держави-спонсора тероризму також тягне за собою накладення відповідальності на країни та осіб, які здійснюють торгівлю з такими державами.

— Часто російські "мирні" компанії виконують роль "прокладок" і купують продукцію для підсанкційних компаній ВПК, з якими забороняється торгувати європейським виробникам. Так військовий сектор РФ закуповує усі необхідні незамінні складові. Як з цим боротись?

— Якщо 6 пакет санкцій не вирішить це питання, а визначення Росії спонсором тероризму затягнеться в часі, ми повинні провести окреме поглиблене вивчення та підготовку пропозицій, сфокусувавши увагу на цьому питанні.

Ми очікуємо, що шостий пакет міститиме якісно інший підхід щодо багатьох санкційних питаннь та враховуватиме в тому числі і пропозиції плану групи "Єрмака-Макфола". А саме: експортний контроль без лазівок, всеосяжне блокування співробітництва з Росією в сфері ВПК та товарів подвійного призначення, розширення санкцій на банківський сектори та їх синхронізація за охопленням та заходами впливу.

Якщо ні, то будемо допомагати політичному керівництву працювати над 7-ю, 8-ю, 9-ю хвилями, поки санкції не стануть тим, чим мають бути.

— Чи відомо, через які країни переважно проходять контрабандні шляхи для доставки необхідної продукції для воєнного сектору РФ? Наразі в російській владі взагалі не приховують творчих планів щодо переосмислення контрабанди та паралельного імпорту. Як з цим бути?

— Так, відомо, але я думаю на це питання вичерпну відповідь краще за мене можуть дати в РНБО, ГУР, СЗР…

Пряма відповідь на ваше запитання вкладається в три речі: вторинні санкції, визнання Росії державою спонсором тероризму та повний блокуючий пакет санкцій на банківський сектор.