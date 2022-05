Чорний травень для Bitcoin. Чи продовжиться обвал криптовалют?

У 2021 році курс Bitcoin показав приголомшливе зростання. Ті, хто придбав віртуальну монету на початку року, та продали наприкінці, вдвічі збільшили власні статки.

Та за кожним злетом неминуче слідує болісне падіння. За останні місяці найвідоміша криптовалюта у світі впала більш ніж на 50%.

У листопаді 2021-го вартість Bitcoin зросла до більш ніж 64 тис дол за одну віртуальну монету, зараз її ціна торгується на рівні 29-30 тис дол. При цьому відчутно криптовалюта просіла на початку травня.

Чому падає курс Bitcoin та чого чекати від головної криптовалюти в найближчому майбутньому?

Як би дивно це не виглядало, але падіння основної віртуальної валюти світу почалося після зміни вартості цілком реальної грошової одиниці – американського долара.

Річ у тім, що 4 травня Федеральна резервна система (ФРС) США, в рамках боротьби з рекордною інфляцією, оголосила про підвищення облікової ставки на 0,5% базисних пунктів до 0,75-1%. Здавалося б нічого особливого. Наприклад, Україна у 2015 році ставку підвищувала і на 11,5% б.п. – до 30%.

Утім ФРС нічого подібного не робила вже більше двох десятиліть. Останнє підвищення облікової ставки більше 0,25% б.п. сталось 16 травня 2000 року.

Чому це так важливо? Підвищуючи ставку ФРС, яка виконує функцію центрального банку в США, фактично підвищує вартість грошей для банків, а відповідно для бізнесу, громадян та інвесторів. Для останніх це ніщо інше, як сигнал продавати ризикові активи та вкладати у надійніші інструменти. Наприклад, американський долар.

Так власне і сталось. Перший удар відчули фондові ринки. За наступні кілька днів японський індекс Nikkei 225 впав на 4,65%, британський FTSE 100 – на 3,82%, американський промисловий Dow Jones – на 6,53%, а технологічний Nasdaq взагалі втратив більше ніж 12%.

Масла у вогонь підлила компанія Uber. За один день капіталізація всесвітньо відомого сервісу впала на 11%, після того, як британська BBC повідомила, що через "обережність інвесторів" (після підвищення ставки ФРС) виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі попередив працівників компанії про скорочення витрат.

Чимало публікацій в провідних ділових виданнях світу пояснювали, що Bitcoin не прив’язаний до традиційних інвестиційних ринків і навіть є надійним інструментом для хеджування від інфляції. Проте масовий розпродаж віртуальної валюти, що відбувся на тлі великого спаду традиційного фондового ринку спростував всі аргументи.

"Це був наратив, але це неправда", – констатує аналітик профільного видання про криптовалюти CoinDesk Даманік Дантес.

За його спостереженнями, траєкторія курсу Bitcoin більш схожа на траєкторію цін акцій технологічних компаній, які працюють із збитками, попри високі темпи зростання.

Іншими словами, купівля віртуальної монети в наші дні нічим не відрізняються від інвестицій в акції технологічної компанії, яка хоча і має великий потенціал, але короткострокові перспективи якої не зрозумілі.

Зростання капіталізації останніх, зазвичай підживлюється надлишковим бюджетом ризикованих інвесторів, який зазвичай залежить від процентної ставки, тобто вартості грошей. З огляду на підвищення ставки ФРС та зменшення апетиту інвесторів до ризику розпродаж Bitcoin не є чимось дивним.

"Інвестори та трейдери зараз шукають стабільності, високоякісних цінних активів. Це повна протилежність такому активу, як біткойн", – пояснює Дантес.

Один з авторів бестселера "Багатий тато, бідний тато" та підприємець Роберт Кійосакі назвав обвал Bitcoin "чудовою новиною" та зробив прогноз, що курс віртуальної монети опуститься навіть до рівня 17 тис дол. А це майже удвічі нижче від поточного значення.

BITCOIN CRASHING. Great news. As stated in previous Tweets I am waiting for Bitcoin to crash to 20k. Will then wait for test of bottom which might be $17k. Once I know bottom is in I back up the truck. Crashes are best times to get rich. Take care.